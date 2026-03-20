Polizia Postale e Comune di Cattolica: prevenire i rischi del web tra i minori

Giovedì 26 marzo al Centro Culturale Polivalente esperti illustrano cyberbullismo, privacy e social network

La tecnologia digitale è entrata oramai in modo capillare nella nostra quotidianità ed è impensabile farne totalmente a meno. Tuttavia l’attenzione ai minuti e, ancor di più, alla qualità di ciò che popola la nostra vita online dovrebbe essere una priorità; un discorso, questo, valido per gli adulti, ma ancora di più quando si tratta di dare un device digitale in mano ad un adolescente.

In un’epoca in cui la vita digitale dei minori è sempre più precoce e complessa, la prevenzione diventa uno strumento indispensabile. Con questo obiettivo, gli investigatori della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Rimini, in collaborazione con il Comune di Cattolica (Assessora alla Polizia locale e legalità Claudia Gabellini) hanno organizzato un incontro dal titolo “Giovani digitali: riconoscere e prevenire i rischi del web” dedicato alla sicurezza in rete delle giovani generazioni, in programma giovedì 26 marzo, alle ore 18, al Centro Culturale Polivalente.

“Si tratta di un’iniziativa di fondamentale importanza e delicatezza – spiega l’Assessora alla legalità Claudia Gabellini -. Conoscere i rischi del web per un uso più sicuro dei dispositivi è fondamentale anche per comprendere l’adeguatezza e al contrario la pericolosità di pagine web e social e in generale di luoghi digitali in cui minori e giovani potrebbero capitare, anche a loro insaputa. Fare rete e dialogare con le istituzioni di polizia, coinvolgendo cittadini, associazioni, scuola e realtà del territorio è una ricchezza unica che vogliamo continuare a perseguire per delle politiche attive di sensibilità e supporto alla cittadinanza”.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ad adulti, genitori ed educatori un’occasione di formazione e prevenzione dedicata alla comprensione delle dinamiche del web.

Durante l’incontro, gli esperti della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) illustreranno i principali rischi connessi alla navigazione online, tra cui: cyberbullismo e adescamento online, rischi legati all'uso dei social network e delle app di messaggistica, gestione della privacy e della reputazione digitale, i reati che inconsapevolmente vengono commessi per gioco dai minorenni sul web.

Per consentire una trattazione chiara, approfondita e proporzionata alla delicatezza di alcuni temi, l’incontro è riservato esclusivamente a un pubblico adulto.

La presenza degli esperti della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Rimini garantirà un approccio tecnico e operativo, offrendo ai partecipanti la possibilità di porre domande dirette e chiarire dubbi legati a situazioni concrete.