Ponte del 2 giugno da tutto esaurito: Oltremare e Aquafan aprono la stagione

Doppio evento sulla collina di Riccione il 1° giugno

A fine maggio l’estate sembra già esplodere in Riviera romagnola. Dalle temperature altissime di questi giorni al ponte lunghissimo del 2 giugno. Sulla collina di Riccione i parchi Costa Edutainment organizzano due eventi speciali il 1° Giugno: l’arrivo a Oltremare 2.0 dei DinsiemE e la riapertura di Aquafan.

Dopo le presenze record di maggio, i Dinsieme tornano a Oltremare 2.0 per riabbracciare i loro fan. Lunedì 1 Giugno si parte alle 11.30 in Dolphins World con un momento di puro divertimento insieme anche alla mascotte Ulisse. Per tutti i ‘dinsiemini’ l'esperienza con Erick e Dominick non finisce qui. Alle 13.30 tutti a Oltremare Theatre per incontrare da vicino i due creator per autografi e selfie. L'evento è compreso nel biglietto d'ingresso al parco. Un'occasione unica non solo per incontrare gli idoli del web ma anche per vivere le novità 2026 di Oltremare dedicate all’evoluzione dell’uomo e del Pianeta (Genesis, Planet Theatre, Village, Sapiens), la misteriosa grotta di Speleos, incontrare delfini, rapaci, pappagalli e conoscere i progetti di ricerca e conservazione. Spazio poi al MegaGame Land, l’attrazione dei DinsiemE tutta dedicata al loro mondo.

E questo fine settimana sarà anche annunciato il nome scelto dal pubblico per i due gufetti, nati meno di due mesi fa a Oltremare. I due pulli di Gufo Reale hanno ricevuto quasi 3000 votazioni sui canali social del family edutainment park, per la scelta della coppia di nomi più amata. Gaspare e Orazio sono i due piccoli ambasciatori di biodiversità di Raptors World. Grazie all’analisi del DNA qualche settimana fa si era scoperto il sesso: due maschietti. La sfida tra le coppie per il toto-nomi è stata avvincente ma ‘Gaspare e Orazio’ hanno battuto tutti con 1555 preferenze registrate. Una scelta che trasforma la rarità di due nomi d’altri tempi, nella dolcezza d’animo di questi rapaci.

Nei calendari estivi di tutta Italia c’è una data che non può mai mancare: Lunedì 1° giugno alle ore 10:00. Quando l’Aquafan a Riccione inaugura ufficialmente la stagione 2026. Come da tradizione, i primissimi visitatori che varcheranno i cancelli verranno celebrati e premiati all'ingresso. Tra le date chiave del mese di giugno, spicca poi quella di Domenica 7 giugno: nel parco si svolgerà la Festa di Fine Anno Scolastico dedicata a studenti, insegnanti e professori. Lo School Party sarà solo il primo di un ricco calendario di eventi che esploderà nel corso della stagione. A luglio e agosto la programmazione entra nel vivo con il festival Maxibon Music Wave e una line-up di artisti di rilievo che verrà annunciata nelle prossime settimane. E poi i giovedì speciali The Long Sunset (9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto), caratterizzati da un'apertura prolungata del parco, il WalkyFan e tanti ospiti. Durante l’estate di Aquafan non mancheranno poi dj set, animazioni diffuse, sorprese, e altri eventi in partnership con brand e mondo dello sport. Il parco rimane aperto tutti i giorni fino a settembre, dalle 10 alle 18.30.