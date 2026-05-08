Ponte Messa: camion si sfrena e, senza conducente, centra una casa. Sfiorata la tragedia

L'incidente questa mattina intorno alle 10

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è verificato questa mattina, venerdì 8 maggio, intorno alle 10 a Ponte Messa, sulla strada provinciale Marecchia Sp 258. Un camion, rimasto senza conducente, ha attraversato la carreggiata e si è schiantato contro un'abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti.

La dinamica dell'accaduto è presto chiarita: nessun fenomeno inspiegabile, ma un banale quanto pericoloso caso di mezzo sfrenato. Il camion era regolarmente parcheggiato nell'area di sosta antistante un bar ristorante quando, improvvisamente, ha cominciato a muoversi da solo. Scivolando lentamente lungo la strada, ha invaso la corsia opposta, è entrato nel giardino della proprietà adiacente e ha terminato la sua corsa contro il muro perimetrale dell'edificio, rimanendo infine incastrato.

L'abitazione coinvolta risulta essere disabitata, circostanza che ha scongiurato conseguenze ancora più serie. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Secondo le prime valutazioni, l'impatto avrebbe compromesso la stabilità strutturale dell'immobile, che sarà oggetto di ulteriori verifiche.