Ponte Santa Maria Maddalena unita per Gaza: oltre 200 persone alla cena di solidarietà

Il ricavato della cena sarà devoluto alla ONG ACS per sostenere 400 persone intrappolate nel nord della Striscia

Una partecipazione calorosa e numerosa ha animato la cena di solidarietà organizzata per Gaza, con oltre 200 persone riunite a Ponte Santa Maria Maddalena per esprimere vicinanza e sostegno concreto alla popolazione della Striscia di Gaza, martoriata da mesi di guerra e privazioni.

L’evento, promosso dalla comunità locale con l’appoggio di numerosi volontari, ha voluto unire la convivialità a un gesto concreto di aiuto: il ricavato della serata sarà devoluto alla ONG italiana ACS, che da anni opera a fianco del popolo palestinese, sia in Cisgiordania che a Gaza.

In particolare, i fondi raccolti saranno destinati alle due chiese di Gaza City, che accolgono attualmente circa 400 persone – tra cui 130 bambini – rimaste intrappolate nel nord della Striscia, dove da mesi scarseggiano beni essenziali come acqua e farina. La richiesta di aiuto è giunta direttamente ad ACS da padre Gabriel e padre George, che guidano queste comunità.

La solidarietà mostrata dalla comunità di Ponte Santa Maria Maddalena nasce dal desiderio di resistere all’impotenza, di trasformare la frustrazione di fronte alla violenza e all’impunità in un gesto di umanità concreta. Piccole gocce, sì, ma che rappresentano gesti di resistenza civile e speranza.

Durante la serata è stato condiviso un messaggio di ringraziamento da parte di padre George, a conferma del ponte simbolico, ma reale, costruito tra due comunità lontane geograficamente, ma unite da un senso di giustizia e compassione.

Un plauso speciale è andato ai tanti volontari, in gran parte appartenenti alla comunità locale, che hanno reso possibile la riuscita della serata, contribuendo con impegno e generosità alla preparazione e all’organizzazione dell’evento.