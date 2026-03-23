Ponte tra Novafeltria e Maiolo, avanti con i lavori: posato l’impalcato metallico e in arrivo la soletta

Completato il varo dell’impalcato metallico, proseguono le operazioni di soletta e carreggiata; l’infrastruttura sarà pronta entro l’estate

Proseguono i lavori per il completamento del nuovo ponte sulla SP107 tra Novafeltria e Maiolo, in località Palazzo Cà Migliore.

Nelle scorse settimane è stata completata una fase molto importante del cantiere: il varo dell’impalcato metallico, ovvero il posizionamento della struttura principale del ponte, preassemblata a terra, sopra le pile e le spalle già realizzate. Il nuovo ponte ha una lunghezza complessiva di circa 138 metri ed è articolato in tre campate di luce pari a 41,5 – 55 – 41,5 metri. La carreggiata è composta da due corsie da 3,25 metri ciascuna, affiancate da banchine laterali da un metro, oltre ai cordoli destinati all’alloggiamento delle barriere di sicurezza. La struttura è realizzata con una soluzione mista acciaio-calcestruzzo, con travi metalliche e soletta in calcestruzzo collaborante.

Attualmente sono in corso le lavorazioni per il completamento dell’impalcato, con la realizzazione della soletta in calcestruzzo, che costituirà il piano su cui verrà poi realizzata la carreggiata stradale.

Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà con le ulteriori lavorazioni necessarie al completamento del ponte, con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura utilizzabile entro il periodo estivo.

“Un anno fa, nel corso di un incontro tenutosi a Maiolo – sottolinea il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad -, con i sindaci di Maiolo, Marcello Fattori, e di Novafeltria, Stefano Zanchini, avevamo incontrato una numerosa rappresentanza di cittadini e imprese dei due Comuni per illustrare il progetto di demolizione del vecchio ponte e di realizzazione del nuovo. Si tratta di un investimento di 5.350.000 euro per un’opera di importanza strategica per i due Comuni, per tutta l’alta Valmarecchia e per il territorio provinciale nel suo complesso.”