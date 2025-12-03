Porti, maxi-finanziamento regionale: un milione di euro per i dragaggi sulla costa riminese

Rimini si aggiudica metà dei 2 milioni regionali per la sicurezza dei suoi porti

La Regione Emilia-Romagna mette sul piatto più di due milioni di euro per il dragaggio di porti e canali nel triennio 2025-2027. Il via libera è arrivato dalla commissione Ambiente, che ha espresso parere favorevole al programma di finanziamento destinato alla rimozione di fanghi e detriti nei porti regionali, un passaggio fondamentale per mantenere sicura e regolare la navigazione.

Il territorio riminese è il principale beneficiario dei fondi: 1.030.000 euro assegnati complessivamente ai comuni costieri della provincia. Nel dettaglio, il programma prevede 250.000 euro per Cattolica, 300.000 per il porto di Rimini, 220.000 per Bellaria Igea Marina e 260.000 per Riccione. Risorse rivolte principalmente alla pulizia degli imbocchi portuali, alla gestione dei sedimenti e al mantenimento dei fondali.

Sul resto della costa i contributi regionali toccano Ferrara, con 390.000 euro destinati a Comacchio (280.000) e al porto di Goro-Gorino (110.000), ai quali si aggiungono 130.000 euro extra per Porto Garibaldi già stanziati quest’anno. A Forlì-Cesena vanno 500.000 euro per gli interventi a Cesenatico, mentre Ravenna riceve 100.000 euro per il porto di Cervia. Chiude la lista Reggio Emilia, con 60.000 euro destinati a Boretto per la manutenzione del porto fluviale sul Po.

Secondo la Regione, i dragaggi programmati sono necessari per garantire accessibilità e sicurezza alle imbarcazioni, soprattutto nei tratti dove l’accumulo dei sedimenti limita la navigazione e crea disagi alle attività economiche legate ai porti turistici e pescherecci.

Per la costa riminese, che ogni anno vede transitare migliaia di mezzi da diporto e pescherecci, gli interventi rappresentano un investimento strategico in vista delle prossime stagioni estive e del mantenimento della competitività dei porti locali.