Posta: revocati i tagli estivi negli sportelli di Rimini

Il Comune interviene e ottiene l’apertura pomeridiana in trenta giornate per il periodo di alta stagione

L’Amministrazione comunale di Rimini accoglie con soddisfazione la decisione di AGCOM e Poste Italiane di ripristinare trenta turni pomeridiani di apertura negli uffici postali cittadini per l’estate 2025. La prima versione del piano prevedeva chiusure che avrebbero penalizzato residenti e turisti durante il periodo di maggiore afflusso. Grazie a un dialogo costruttivo e alla collaborazione con la CGIL, sono stati reintegrati gli orari di apertura negli sportelli di Rimini 3, Miramare, Rimini 1 e Rimini 9. L’Amministrazione ringrazia AGCOM per aver ascoltato le esigenze locali e ribadisce il proprio impegno a garantire servizi pubblici di qualità in una città a forte vocazione turistica.





La lettera congiunta del Sindaco di Rimini e dell'assessore ai Servizi civici

"Accogliamo con favore la decisione di dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di Poste Italiane di modificare il piano di rimodulazione estiva 2025, disponendo il ripristino di trenta turni pomeridianidi apertura negli uffici postali del Comune di Rimini.

La prima versione del piano prevedeva chiusure pomeridiani, e in alcuni casi integrali, di diversi sportelli cittadini proprio nei mesi estivi, periodo in cui la nostra città vede crescere in modo significativo la domanda di servizi per via anche dell’elevata presenza turistica.

Sin da subito, come Amministrazione comunale, abbiamo espresso forti perplessità a una riorganizzazione oraria che avrebbe penalizzato tanto i residenti quanto i visitatori. Abbiamo quindi sollevato osservazioni puntuali e richiamato l’attenzione sul rispetto delle normative vigenti, in particolare del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2007, che tutela espressamente i Comuni a prevalente vocazione turistica.

La scelta di accogliere i nostri rilievi, con il ripristino di turni pomeridiani presso gli uffici di Rimini 3, Miramare, Rimini 1 e Rimini 9, rappresenta un risultato concreto e positivo, ottenuto grazie a un confronto costruttivo e alla disponibilità mostrata dai nostri interlocutori, nonché tramite la collaborazione con la CGIL di Rimini.

Ringraziamo dunque l’AGCOM per aver ascoltato le esigenze del nostro territorio e aver riconosciuto l’importanza di garantire continuità e qualità nei servizi pubblici, specialmente in una città con una forte identità turistica come Rimini.

Ribadiamo il nostro impegno a vigilare affinché questi principi siano sempre rispettati, nell’interesse della cittadinanza e dei tanti visitatori che scelgono Rimini ogni anno."

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini

Francesco Bragagni, Assessore ai Servizi civici del Comune di Rimini