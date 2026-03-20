Poste di Secchiano, cittadini denunciano disagi e rischi sulla Statale 258
L’ufficio, descritto come uno spazio estremamente ridotto (circa 3 metri per 4), risulta privo di una sala d’attesa adeguata
Un gruppo di cittadini di Novafeltria segnala una situazione definita ormai insostenibile presso l’ufficio postale di Secchiano. Nonostante le rassicurazioni fornite dal sindaco durante il Consiglio Comunale del 13 febbraio 2023, secondo quanto riferito la condizione attuale non avrebbe subito miglioramenti concreti, continuando a presentare criticità rilevanti.
L’ufficio, descritto come uno spazio estremamente ridotto (circa 3 metri per 4), risulta privo di una sala d’attesa adeguata. Questo costringerebbe gli utenti, spesso persone anziane, ad attendere il proprio turno all’esterno, sul marciapiede della Strada Statale 258, a ridosso del traffico veicolare, inclusi mezzi pesanti. Una situazione che, oltre a creare disagi, solleverebbe preoccupazioni per la sicurezza pubblica, esponendo i cittadini al rischio di incidenti.
Ulteriori criticità riguardano la mancanza di privacy e condizioni di decoro durante l’accesso ai servizi. I cittadini evidenziano come tali problematiche risultino in contrasto con gli obiettivi del “Progetto Polis”, volto a potenziare i servizi digitali nei piccoli comuni. In particolare, viene messo in dubbio come sia possibile garantire la riservatezza necessaria per pratiche sensibili, come il rilascio di passaporti o la gestione di documentazione sanitaria, in un contesto così limitato.
Alla luce di quanto segnalato, i cittadini chiedono chiarimenti all’Amministrazione Comunale e a Poste Italiane sullo stato dell’adeguamento promesso ormai tre anni fa. Nel frattempo, è stata avviata una raccolta firme che verrà presentata a breve alle autorità competenti.