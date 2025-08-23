Poste Italiane sospende le spedizioni di merci verso gli Stati Uniti
Dal 29 agosto entrano in vigore i nuovi dazi: attivo solo il servizio Delivery International Express
È scattata oggi la sospensione dell’accettazione e dell’invio di merci verso gli Stati Uniti da parte di Poste Italiane, in vista delle nuove disposizioni doganali che entreranno in vigore dal 29 agosto.
Il provvedimento si lega a un decreto statunitense approvato il 30 luglio, che modifica le regole di importazione: fino ad ora le spedizioni di valore inferiore a 800 dollari erano esenti da tariffe doganali, ma con la nuova normativa sarà applicato il pagamento di dazi all’arrivo.
La sospensione riguarda esclusivamente le spedizioni di merci, mentre resta attivo il servizio di corrispondenza tradizionale. Rimane inoltre operativo il canale “Poste Delivery International Express”, che segue procedure logistiche differenti e offre assistenza doganale dedicata, garantendo tempi di consegna più rapidi e continuità per gli utenti che necessitano di spedire pacchi oltreoceano.