Poste San Marino celebra i 70 anni della Federazione Balestrieri con una medaglia commemorativa

Emessa in 5.000 esemplari dalla Royal Dutch Mint

Poste San Marino dedica una medaglia commemorativa al 70° anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, una delle istituzioni più rappresentative della tradizione e dell’identità della Repubblica.

Fondata nel 1956 per riportare in vita l’antico e statutario Palio delle Balestre, documentato fin dal XIII secolo e successivamente disciplinato negli Statuti del 1600, la Federazione Balestrieri custodisce da settant’anni una tradizione che rappresenta e tramanda ancora oggi il profondo legame del popolo sammarinese con le proprie radici, portando nel mondo l’immagine autentica della Repubblica più antica del mondo.

La medaglia, realizzata in soli 5.000 esemplari dalla Zecca olandese Royal Dutch Mint, rende omaggio a questa lunga storia; sul dritto è raffigurato lo stemma della Federazione Balestrieri Sammarinesi, tratto dal bassorilievo realizzato dall’artista sammarinese Aldo Volpini, situato presso la Cava dei Balestrieri di San Marino. Lo stemma è incorniciato da simboli di gloria, forza e solidità, un ramo di alloro a sinistra e uno di quercia a destra.

Il rovescio celebra invece i quattro gruppi della Federazione: Musici, Figuranti, Sbandieratori e Balestrieri. Al centro, spiccano le Tre Torri ornate di piume e arricchite con i colori azzurro e bianco, simbolo della Repubblica, e una verretta conficcata nel corniolo a evocare l’antica arte del tiro con la balestra. Intorno, prendono forma gli elementi distintivi della tradizione sammarinese: le chiarine, i tamburi e il martinetto, strumenti che accompagnano il Corteo Storico, la balestra, quale richiamo alla difesa della libertà di San Marino e, sullo sfondo, le bandiere che celebrano l’eleganza e la maestria degli Sbandieratori.

Realizzata in lega cupronichel, ha un diametro di 41 millimetri e un peso di 31 grammi con bordo liscio. La medaglia rappresenta non solo un oggetto celebrativo, ma anche un segno di riconoscenza verso un’istituzione che da oltre sette decenni mantiene viva l’anima storica e popolare della Repubblica.

Questa emissione di Poste San Marino in vendita a partire da oggi sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi n. 5 San Marino Città, desidera rendere omaggio a una tradizione che continua ancora oggi a emozionare, unire e a raccontare, attraverso il tempo, il valore della libertà e il senso di appartenenza dei cittadini alla Repubblica di San Marino.