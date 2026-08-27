“Potere Social”, a Riccione un talk sul ruolo dei social nella società

Sabato 5 settembre alle 21.30, in Piazzetta San Martino, la presentazione del nuovo libro di Stefano Bergonzini

“Social media: a cosa servono? Sono utili? Sono pericolosi?”. È la domanda al centro dell’incontro dedicato al fenomeno dei social network in programma sabato 5 settembre alle 21.30 in Piazzetta San Martino a Riccione, in occasione della presentazione di Potere Social, il nuovo libro del giornalista e massmediologo Stefano Bergonzini, pubblicato da Pendragon.L'appuntamento conclude il ciclo di tre incontri dedicati ai grandi temi della contemporaneità, promosso dall’Associazione Per la Difesa del Mare, in collaborazione con l’Associazione Riccione Abissinia e con il patrocinio del Comune di Riccione.A condurre la serata sarà la giornalista Carla Aghito, che accompagnerà il pubblico in un confronto su un tema ormai centrale nella vita quotidiana: il rapporto con i social media e il loro crescente peso nella società. Una riflessione che parte da una domanda apparentemente semplice, ma tutt’altro che scontata: i social ci offrono maggiore libertà oppure rischiano di creare nuove forme di dipendenza?Ad animare il dibattito sarà un panel composto da professionisti con esperienze diverse. Oltre a Stefano Bergonzini, giornalista, massmediologo ed esperto di social media e autore di Potere Social, interverranno l’avvocato Alessandra Selmi, specializzata in diritto di famiglia e autrice della trasmissione televisiva Amore&Diritto; Loredana Mendicino, giornalista televisiva e corrispondente dall’Emilia-Romagna di Canale Italia; e l’avvocato Silvia Scalettaris, autrice del capitolo “Bologna Social” di Potere Social, dedicato alla crescente tossicità dei rapporti tra uomini e donne nell’era dei social.Al centro dell’incontro ci sarà proprio il libro di Bergonzini, che analizza la conquista della visibilità e la costruzione delle relazioni in una società nella quale successo e influenza dipendono sempre più dalla capacità di comunicare, piacere, sedurre e costruire una narrazione di sé.Un fenomeno che riguarda ormai non soltanto la comunicazione pubblica o il mondo dell’informazione, ma anche la dimensione più personale. L’identità digitale è infatti diventata parte integrante dell’identità sociale, influenzando relazioni, percezione di sé e rapporti con gli altri.La serata sarà quindi occasione per affrontare il tema attraverso testimonianze, approfondimenti e punti di vista differenti, interrogandosi sul ruolo che i social network hanno assunto nella vita quotidiana e sulle opportunità, ma anche sulle criticità, legate alla loro presenza sempre più pervasiva.Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con un brindisi offerto da Gina Dee Shop e dal Bar Caracas Abissinia, per concludere la serata all’insegna della cultura, del confronto e della socialità.