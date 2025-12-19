Prato: donna drogata e violentata da datore di lavoro

La scena ripresa dalle telecamere, fermato 59enne

Drogata e violentata dal datore di lavoro, un uomo di 59 anni che è stato fermato la notte scorsa a Prato. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali dell'azienda dove la vittima lavorava e lo stupro sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia della dipendente, 24 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che alla ragazza era stata data, a sua insaputa, la droga dello stupro.