Altarimini

Prato: donna drogata e violentata da datore di lavoro

La scena ripresa dalle telecamere, fermato 59enne

A cura di Glauco Valentini Redazione
19 dicembre 2025 16:07
Prato: donna drogata e violentata da datore di lavoro -
Nazionale
Condividi

Drogata e violentata dal datore di lavoro, un uomo di 59 anni che è stato fermato la notte scorsa a Prato. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali dell'azienda dove la vittima lavorava e lo stupro sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia della dipendente, 24 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che alla ragazza era stata data, a sua insaputa, la droga dello stupro.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini