Prato: donna drogata e violentata da datore di lavoro
La scena ripresa dalle telecamere, fermato 59enne
A cura di Redazione
19 dicembre 2025 16:07
Drogata e violentata dal datore di lavoro, un uomo di 59 anni che è stato fermato la notte scorsa a Prato. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali dell'azienda dove la vittima lavorava e lo stupro sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia della dipendente, 24 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che alla ragazza era stata data, a sua insaputa, la droga dello stupro.