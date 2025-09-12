Precipita da un ponteggio, muore un operaio nel Modenese

La vittima, 59 anni di Lama Mocogno, stava lavorando in un cantiere all’interno di un caseificio a Montecreto

Un operaio di 59 anni ha perso la vita ieri a Montecreto, sull’Appennino Modenese, dopo essere precipitato da un ponteggio. L’uomo, residente a Lama Mocogno, era impegnato in lavori di manutenzione all’interno di un cantiere di un caseificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: nonostante l’intervento immediato del 118, giunto anche con l’elisoccorso, per il lavoratore non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Medicina del Lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La tragedia si inserisce purtroppo nel lungo elenco di incidenti mortali che continuano a verificarsi nei cantieri e nei luoghi di lavoro, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza e sulla necessità di maggiori controlli e prevenzione.