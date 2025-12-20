Precipita da una parete di roccia in Val Venosta: muore un bimbo di 10 anni

La tragedia ieri pomeriggio nei pressi di Malles. Inutile l’intervento dei soccorsi

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio in Val Venosta, in Alto Adige, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da una parete di roccia. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 17 a Laudes, frazione nei pressi di Malles.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava nel bosco insieme a un amico quando i due avrebbero deciso di arrampicarsi su una parete rocciosa. Durante l’arrampicata, uno dei due è scivolato, cadendo per alcuni metri. L’impatto è stato fatale e il piccolo è morto sul colpo.

L’altro bambino è stato recuperato dai soccorritori ed è risultato praticamente illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, oltre ai carabinieri e alla Guardia di Finanza, per gli accertamenti di rito.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito una famiglia del posto.