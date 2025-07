Premi di Laurea in Diritti Umani: Rimini celebra la memoria di Stefania Venturino

Le tesi premiate saranno presentate da esperti universitari e discusse dalle giovani laureate Greta Sofia Dini e Lucrezia Fava

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 10.00, presso l’Aula Alberti 7 del Campus di Rimini (Piazzetta Teatini, 13), si terrà la cerimonia di assegnazione dei due Premi di Laurea in Diritti Umani dedicati alla memoria di Stefania Venturino, bibliotecaria del Campus e attivista di Amnesty International. L’iniziativa, aperta al pubblico e trasmessa anche online tramite piattaforma Microsoft Teams, nasce dalla collaborazione tra Amnesty International Emilia-Romagna, Uni.Rimini S.p.A. e l’Università di Bologna – Campus di Rimini.

I premi intendono onorare la figura di Stefania Venturino che ha lasciato un segno profondo del suo instancabile impegno nella promozione della cultura e dei diritti umani. Laureata in Lettere presso l’Università di Genova, vincitrice di concorso nei primi anni novanta, Stefania Venturino ha dato vita alla Biblioteca del Campus di Rimini dedicandovi energia, tempo, passione sconfinati. Come responsabile ha portato avanti progetti e servizi sempre volti ad includere l’intera comunità accademica e a favorire un fertile rapporto con il territorio. Scomparsa a soli 56 anni ha dedicato grande impegno anche alle battaglie per i diritti umani in particolare a fianco di Amnesty International Italia della quale è stata attivista e responsabile Emilia-Romagna

Programma della Cerimonia

A moderare l’incontro sarà Elena Collina, responsabile della Biblioteca B.L.U. del Campus di Rimini.

Interverranno per i saluti istituzionali:Alessia Mariotti, Presidente del Consiglio del Campus di Rimini; Giannino Melotti, Responsabile UOS Rimini del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”,Emanuela Randon, Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca B.L.U. del Campus di Rimini, Simone Badioli, Presidente di Uni.Rimini S.p.A.

A seguire, un momento dedicato al ricordo di Stefania sarà curato da un rappresentante di Amnesty International Emilia-Romagna.

Alle ore 10.45 saranno presentate le tesi vincitrici da parte dei professori della Commissione: Mario Angelo Neve, Dipartimento di Beni Culturali, Dina Guglielmi, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Paolo Soave, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Le due vincitrici dei premi, Greta Sofia Dini e Lucrezia Fava, illustreranno i contenuti delle loro tesi sui diritti umani.

La cerimonia si concluderà alle ore 11.30 con la consegna dei premi da parte dei familiari di Stefania Venturino.