Prende una buca e cade, paura per un ciclista: l'incidente a Santa Maria in Cerreto

Era stata allertata l'eliambulanza, l'uomo è stato poi portato in ospedale a Rimini

Finisce con la ruota della bicicletta su una buca e cade pesantemente al suolo: nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 28 giugno) un cinquantenne è finito in ospedale dopo uno sfortunato incidente avvenuto in località Santa Maria in Cerreto, nel Comune di Rimini.

La bicicletta del ciclista coinvolto nell'incidente 1/4 Successivo »

L'uomo, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la via del Poggio, dirigendosi verso la Consolare Rimini-San Marino, quando all'altezza del civico 6 è finito con la ruota su una grande buca. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Il personale del 118 ha immediatamente allertato l'eliambulanza, ma le condizioni del ciclista dopo i primi soccorsi sono migliorate, così si è optato per il ricovero a Rimini, in ambulanza, e non a Cesena.