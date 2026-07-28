Prep Riccione Summer Jazz, grande musica e applausi per la terza serata del festival

Successo per il concerto di Michele Papadia, Francesco Bearzatti e della band con il progetto “Out of Gravity”

Un’atmosfera intima e avvolgente ha aperto la terza serata del Prep Riccione Summer Jazz, con l’iniziale dialogo tra il pianoforte di Michele Papadia e il sax di Francesco Bearzatti a introdurre il pubblico in un percorso musicale ricco di sfumature. L’ingresso progressivo di tutta la band ha subito arricchito la trama sonora, dando forma a un’esibizione fluida e di notevole impatto.

Il concerto ha trovato rapidamente il suo passo con “New Begin”, pezzo guidato da una linea di basso incalzante e da un groove solido. La scaletta ha poi esplorato le sonorità funk di “Afrolution”, un brano fresco ed espressivo caratterizzato da un finale in crescendo ritmico, fino al passaggio per la title track “Out of Gravity”, vero punto di equilibrio del progetto per cura delle dinamiche e controllo dei volumi.

Tra i momenti centrali della serata spicca la prova di Tamborrino alla batteria, colonna portante di una sezione ritmica impeccabile e autore di un solo di alto profilo. Particolarmente efficace anche l’intesa tra Papadia e Bosso: una parentesi essenziale e di grande intesa timbrica, seguita dal rientro dei musicisti e da un virtuoso intervento in piano solo di Papadia, incentrato su un’articolazione ritmica netta e incisiva.

Richiamata sul palco dai continui applausi del pubblico, la formazione ha chiuso la serata con un bis dal ritmo dritto e serrato, mantenendo altissima la tensione musicale fino all’ultima nota. La terza tappa del festival si archivia così con un bilancio ampiamente positivo: una prova di forte intensità capace di coniugare rigore strutturale, energia e spirito di ricerca, confermando la vocazione dell’evento nel portare la musica verso percorsi mai scontati.

La programmazione di Prep Riccione Summer Jazz prosegue questa sera, martedì 28 luglio, in piazzale Ceccarini all’insegna dell’improvvisazione pura con lo spettacolo “Liberi” di Antonello Salis e Simone Zanchini, seguito dall’esibizione della New Naif Orchestra con Stefano Tamborrino. L’ingresso è libero.

Tre appuntamenti esclusivi in cartellone: Noa, Stefano Bollani e i Buena Vista Social Club





Per l’edizione 2026 Prep Riccione Summer Jazz si arricchisce di tre appuntamenti esclusivi a pagamento. Il primo di questi eventi di punta si terrà domani sera, mercoledì 29 luglio in piazzale Ceccarini, dove salirà sul palco la straordinaria interprete internazionale Noa con il suo acclamato progetto “The Giver and the See”, un lavoro che segna una svolta artistica, in collaborazione con il pianista Ruslan Sirota. Il pianoforte introduce nuove possibilità espressive, ampliando la dimensione sonora e valorizzando la sua voce. I brani esplorano temi di cambiamento e rinascita, come “Fear and the River”, costruendo un concerto intenso e contemporaneo.





Tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi del festival spicca anche la serata di venerdì 31 luglio nella suggestiva arena dell’anfiteatro del parco degli Olivetani. Il celebre pianista e compositore Stefano Bollani, insieme alla regista e attrice Valentina Cenni, guiderà il pubblico in un originale ed esclusivo connubio tra cinema e parole intitolato “Tutta vita”. Non un semplice concerto, ma un viaggio multidisciplinare intimo e travolgente in cui le immagini prima e le note live poi si fonderanno insieme in un solo racconto, regalando una delle serate di punta del festival.



Lunedì 3 agosto, i riflettori si accenderanno in piazzale Roma per accogliere le leggendarie atmosfere caraibiche di Cuba, portate in Riviera dal travolgente e storico live del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. Il Grupo Compay Segundo, unico erede del successo mondiale che ha riscoperto la tradizione cubana vent’anni fa, porterà sul palco l’autentico spirito del progetto Buena Vista Social Club. Tra i classici intramontabili come Chan Chan e le nuove composizioni dell’album “Vívelo”, gli spettatori potranno vivere l’emozione di un concerto che unisce storia e presente. Una formazione d’eccellenza, composta dai custodi della musica tradizionale cubana, per una serata di pura energia, ritmo e cultura internazionale.



I biglietti per i tre eventi a pagamento sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.it

Prep Riccione Summer Jazz è organizzato dall’Associazione musicale di promozione sociale Gaspare Tirincanti di Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del ministero della Cultura, sotto la direzione artistica del Maestro Mario Marzi.



