Prestiti in calo, famiglie in ripresa: l’andamento del credito nel riminese

Male i prestiti alle imprese e i depositi, ma migliora la qualità del credito e crescono le garanzie per le PMI

Nel primo trimestre 2025, in provincia di Rimini, continua la dinamica negativa dei prestiti complessivi. Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese mentre aumentano quelli alle famiglie. In calo anche i depositi mentre risultano in crescita gli investimenti nei fondi e titoli di Stato. Per ciò che concerne, infine, il Fondo di Garanzia delle PMI, si evidenzia un deciso incremento sia delle domande pervenute sia dell’importo finanziato. Questi, in sintesi, i principali risultati dell’elaborazione dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna su dati Banca d’Italia Bologna e MIMIT.

I temi del credito e del risparmio sono monitorati attraverso una serie complessa di indicatori che tengono conto di numerose variabili; l’analisi che segue osserva, per ragioni di sintesi, i dati relativi solo ad alcuni dei principali aggregati, mentre per maggiori approfondimenti si rimanda alle elaborazioni complete curate dalla Banca d’Italia.

Prestiti e risparmio finanziario – provincia di Rimini

In base ai dati provvisori della Banca d’Italia (Ufficio Ricerca Economica di Bologna), in provincia di Rimini, al 31/03/2025 i prestiti totali ammontano a 8.357 milioni di euro (6,2% dell’Emilia-Romagna), così suddivisi: 54,9% alle imprese, 41,1% alle famiglie e 4,0% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro).

Rispetto al 31 marzo 2024 si registra una flessione del 2,1% dei prestiti complessivi concessi; continua, pertanto, dal primo semestre 2023, la diminuzione del credito. Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese del 4,7% (-3,0% le medio-grandi, -9,8% le piccole) mentre aumentano quelli alle famiglie (+1,9%); riguardo ai prestiti alle imprese, si rilevano flessioni per quelli verso il manifatturiero (-5,5%), le costruzioni (-6,9%) e il macrosettore dei servizi (-4,3%).

In deciso calo il tasso di deterioramento del credito, inteso come rapporto tra il flusso dei nuovi prestiti deteriorati nel periodo considerato e l’ammontare dei prestiti non deteriorati alla fine del periodo precedente (calcolato come media annua trimestrale): 1,2% nel primo trimestre 2025, rispetto al 2,8% fatto segnare nel primo trimestre 2024.

Per ciò che riguarda il risparmio finanziario, in provincia, al 31/03/2025 l’ammontare risulta di 18.254 milioni di euro (6,1% dell’Emilia-Romagna): il 56,6% è costituito dai depositi bancari, il restante 43,4% dai titoli a custodia.

Rispetto al 31 marzo 2024 si rileva una diminuzione dello 0,9% dei depositi (10.327 milioni di euro al 31 marzo 2025), a cui si contrappone l’aumento degli investimenti in titoli gestiti dagli Organismi di investimento collettivo del risparmio (+11,3%; 3.179 milioni di euro) e degli investimenti in titoli di Stato (+8,7%; 2.771 milioni di euro).

In relazione al Fondo di Garanzia per le imprese, che, nel dettaglio, interessa le PMI (imprese fino a 249 dipendenti), le small mid cap (imprese tra i 250 e 499 dipendenti), gli Enti del Terzo settore e i professionisti titolari di partita IVA, tra gennaio e marzo 2025 sono state accolte 375 operazioni di finanziamento relative alle imprese di Rimini (8,3% del totale regionale), in sensibile crescita annua (+22,1%); l’importo finanziato complessivo ammonta a 51 milioni di euro (+27,3%) mentre l’importo finanziato medio (per singola operazione) risulta di 136mila euro (188mila euro in Emilia-Romagna, 186mila euro in Italia). In generale, in provincia si rilevano 11 domande pervenute ogni 1000 imprese attive, dato in linea con quello regionale (12) e nazionale (12).