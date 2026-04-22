Prevenzione e ascolto: a Montecopiolo il progetto "Le vite degli altri"

Un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del disagio psichico giovanile

Giovedì 23 aprile alle ore 20:45, presso la sala polivalente del Municipio di Montecopiolo, si terrà “Le vite degli altri”, un progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del disagio psichico. L’iniziativa affronta anche il tema dell’uso e abuso di sostanze, una realtà che coinvolge un numero crescente di giovani. L’evento, promosso dal Comune di Montecopiolo su iniziativa del Gruppo Atena, si distingue per il suo approccio diretto e autentico: saranno infatti gli stessi giovani ospiti delle comunità a raccontare le proprie esperienze. Attraverso le loro testimonianze si crea un contatto immediato con una realtà sempre più preoccupante, fatta di fragilità profonde, dipendenze, solitudine, ma anche di vissuti complessi come la violenza subita o agita, in particolare nei confronti delle donne. Il progetto è già stato presentato in diverse scuole superiori e continua a diffondersi grazie alla forza delle storie raccontate. L’obiettivo dell’incontro, come sottolinea l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Montecopiolo, Anna Rita Nanni, è far comprendere a tutti – giovani e adulti – quanto sia fondamentale non sentirsi soli e come il confronto, l’ascolto e la condivisione possano rappresentare il primo passo verso un reale cambiamento.