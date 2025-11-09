Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 10 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 10 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara a vivere una giornata dalle condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni per domani, 10 novembre 2025, annunciano un clima che potrebbe sorprendere, alternando cieli coperti e momenti di sole splendente. Curiosi di sapere cosa riserva il tempo per questa giornata? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Previsioni Meteo Orarie

Notte: Le temperature scenderanno fino a 9.6°C, con un'umidità del 72%. Il cielo sarà completamente coperto, creando un'atmosfera ovattata. Il vento soffierà moderato da nord-ovest a 3.74 m/s, con raffiche fino a 5.14 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa, mentre la visibilità rimarrà buona a 10 km.

Prima mattina: Durante le prime ore del giorno, la temperatura salirà a 11.71°C. Il cielo rimarrà coperto, mentre l'umidità si manterrà stabile al 72%. Il vento diminuirà leggermente in intensità, con una velocità di 3.37 m/s e raffiche che toccheranno i 4.66 m/s, sempre da nord-ovest. La pressione atmosferica scenderà di poco a 1015 hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con una temperatura di 10.84°C e un cielo ancora coperto al 93%. L'umidità aumenterà al 76%, mentre il vento soffierà a 3.27 m/s con raffiche fino a 4.19 m/s. La pressione tornerà a 1016 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il tempo cambierà radicalmente. Il cielo si aprirà completamente, regalando una vista limpida e serena. La temperatura salirà a 12.67°C, con un'umidità del 67%. Il vento aumenterà a 3.78 m/s, proveniente da nord-ovest, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il bel tempo continuerà a dominare. Con un cielo sereno e una temperatura di 14.67°C, la sensazione di calore sarà piacevole. L'umidità scenderà al 57%, mentre il vento soffierà più forte da nord-ovest, a 3.92 m/s, con raffiche fino a 4.29 m/s. La pressione sarà di 1015 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sgombro da nuvole con una temperatura di 14.41°C. L'umidità salirà leggermente al 58%, mentre il vento calerà a 2.92 m/s, con raffiche di 3.91 m/s da nord-ovest.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo continuerà a essere sereno, con la temperatura che scenderà a 12.41°C. L'umidità aumenterà al 65%, mentre il vento sarà debole, soffierà a 1.82 m/s da ovest. La pressione tornerà a 1016 hPa.

Sera: In serata, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 11.22°C. L'umidità sarà del 70%, e il vento si intensificherà leggermente a 2.36 m/s, provenendo da ovest. La visibilità rimarrà ottima, mentre la pressione salirà a 1017 hPa.

Conclusioni e Riepilogo

In conclusione, la giornata di domani a Rimini si preannuncia caratterizzata da un inizio nuvoloso che lascerà il posto a un cielo completamente sereno nel corso della mattinata. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 9.6°C della notte e i 14.67°C del mezzogiorno. Il vento soffierà moderato prevalentemente da nord-ovest, senza precipitazioni previste durante tutta la giornata. Prepariamoci quindi a godere di un clima piacevole, perfetto per trascorrere del tempo all'aperto nella splendida città di Rimini.