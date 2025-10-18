Altarimini

Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 19 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 19 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

18 ottobre 2025
18 ottobre 2025 15:00
Meteo
Con l'avvicinarsi di una nuova giornata, gli abitanti di Rimini si preparano ad affrontare le condizioni atmosferiche che caratterizzeranno il 19 ottobre 2025. Mentre le temperature autunnali iniziano a farsi sentire, la curiosità di sapere cosa ci riserva il tempo per domani è sempre alta. Scopriamo insieme, ora dopo ora, cosa ci attende.

Previsioni orarie per il 19 ottobre 2025

Notte: Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura di 10.76°C. L'umidità si attesterà al 72%, con una leggera brezza proveniente da ovest a 1.91 m/s. La visibilità sarà eccellente, fino a 10 km.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo presenterà nubi sparse. La temperatura salirà leggermente a 12.25°C, con un'umidità del 74%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 2.25 m/s, mantenendo una visibilità ottima.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nubi sparse continueranno ad accompagnare la città. La temperatura si stabilizzerà a 12.11°C e l'umidità salirà al 77%. Il vento soffierà a 2.19 m/s, mantenendo una leggera freschezza nell'aria.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le nubi sparse saranno ancora presenti, e la temperatura salirà a 15.96°C. L'umidità diminuirà al 64%, con un vento leggero da nord a 0.91 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i 17.36°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 58%, mentre il vento cambierà direzione, soffiando da est a 2.65 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si farà più coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 16.73°C. L'umidità sarà al 62%, accompagnata da un vento proveniente da est a 3.38 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà a 15.15°C. L'umidità salirà al 70% e il vento soffierà a 2.84 m/s da sud-est.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 14.32°C. L'umidità aumenterà al 77% e il vento, leggermente attenuato, soffierà a 2.81 m/s, sempre da sud-est.

Riepilogo della giornata

La giornata del 19 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni atmosferiche, con un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 10.76°C e i 17.36°C, offrendo una giornata tipicamente autunnale, con venti leggeri e senza precipitazioni in vista. In sintesi, ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa, ma senza pioggia, ideale per chi ama l'atmosfera autunnale.

