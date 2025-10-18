Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 19 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 19 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi di una nuova giornata, gli abitanti di Rimini si preparano ad affrontare le condizioni atmosferiche che caratterizzeranno il 19 ottobre 2025. Mentre le temperature autunnali iniziano a farsi sentire, la curiosità di sapere cosa ci riserva il tempo per domani è sempre alta. Scopriamo insieme, ora dopo ora, cosa ci attende.

Previsioni orarie per il 19 ottobre 2025

Notte: Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura di 10.76°C. L'umidità si attesterà al 72%, con una leggera brezza proveniente da ovest a 1.91 m/s. La visibilità sarà eccellente, fino a 10 km.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo presenterà nubi sparse. La temperatura salirà leggermente a 12.25°C, con un'umidità del 74%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 2.25 m/s, mantenendo una visibilità ottima.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nubi sparse continueranno ad accompagnare la città. La temperatura si stabilizzerà a 12.11°C e l'umidità salirà al 77%. Il vento soffierà a 2.19 m/s, mantenendo una leggera freschezza nell'aria.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le nubi sparse saranno ancora presenti, e la temperatura salirà a 15.96°C. L'umidità diminuirà al 64%, con un vento leggero da nord a 0.91 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i 17.36°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 58%, mentre il vento cambierà direzione, soffiando da est a 2.65 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si farà più coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 16.73°C. L'umidità sarà al 62%, accompagnata da un vento proveniente da est a 3.38 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà a 15.15°C. L'umidità salirà al 70% e il vento soffierà a 2.84 m/s da sud-est.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 14.32°C. L'umidità aumenterà al 77% e il vento, leggermente attenuato, soffierà a 2.81 m/s, sempre da sud-est.

Riepilogo della giornata

La giornata del 19 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni atmosferiche, con un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 10.76°C e i 17.36°C, offrendo una giornata tipicamente autunnale, con venti leggeri e senza precipitazioni in vista. In sintesi, ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa, ma senza pioggia, ideale per chi ama l'atmosfera autunnale.