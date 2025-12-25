Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 26 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi del 26 dicembre, molti si chiedono quali saranno le condizioni meteorologiche a Rimini, una delle località più amate della riviera adriatica. Tra chi spera in una giornata di sole ideale per una passeggiata sul lungomare e chi teme che il tempo possa rovinare i piani natalizi, le previsioni per questa giornata sono attese con impazienza. Senza rivelare troppo in anticipo, possiamo dire che il cielo avrà un ruolo da protagonista.

Previsioni dettagliate per Rimini il 26 dicembre 2025

Notte: La notte riminese inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 6.88°C. L'umidità si attesterà al 78%, mentre il vento soffierà da nord-est a 3.97 m/s, portando una sensazione di freschezza con una temperatura percepita di 4.18°C. La visibilità sarà ottimale, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo continuerà a essere coperto, con la temperatura che salirà leggermente a 8.63°C. L'umidità aumenterà all'80%, con il vento che calerà a 3.32 m/s. La temperatura percepita sarà di 6.68°C, mantenendo un'atmosfera fresca.

Mattina: La mattina proseguirà senza variazioni significative nel cielo, che rimarrà coperto. La temperatura sarà di 8.4°C, con un'umidità al 77%. Il vento da est-nord-est si intensificherà leggermente a 3.99 m/s, con una temperatura percepita di 6.04°C.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo coperto persisterà, con una leggera diminuzione dell'umidità al 71%. La temperatura sarà di 8.85°C, mentre la sensazione di temperatura salirà a 7.11°C grazie a un vento più debole di 3.04 m/s.

Mezzogiorno: Nelle ore centrali della giornata, il cielo non mostrerà segni di apertura, rimanendo coperto. La temperatura sarà di 8.62°C, con l'umidità al 69%. Il vento, da nord, sarà moderato a 1.86 m/s, rendendo la temperatura percepita leggermente più alta a 7.71°C.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura di 7.83°C. L'umidità salirà al 72%, mentre il vento si manterrà debole a 1.65 m/s, con una temperatura percepita di 7.01°C.

Tardo pomeriggio: Con il calare della sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una temperatura di 7.53°C e l'umidità al 74%. Il vento da nord-ovest sarà leggero a 1.92 m/s, dando una sensazione di temperatura di 6.39°C.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 86%. La temperatura sarà di 7.03°C, con un'umidità del 77% e un vento da nord-ovest a 2.42 m/s, portando una sensazione di freschezza con una temperatura percepita di 5.37°C.

Sintesi delle previsioni del giorno

Il 26 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzato da un cielo coperto per tutta la giornata, senza possibilità di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 6.88°C durante la notte e un massimo di 8.85°C nella mezza mattinata. L'umidità si manterrà tra il 69% e l'80%, mentre il vento sarà generalmente debole, con raffiche fino a 5.05 m/s. In generale, sarà una giornata tranquilla ma grigia, ideale per chi preferisce un clima fresco e senza pioggia, perfetto per godersi il periodo festivo con una passeggiata lungo il mare.