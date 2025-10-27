Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 28 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad accogliere una giornata di fine ottobre con un clima che promette di essere variegato. Le temperature autunnali si faranno sentire, ma ci saranno anche momenti di sole che illumineranno la giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per domani.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: La notte a Rimini inizierà con una temperatura di 12.23°C, accompagnata da una lieve presenza di nubi sparse. L'umidità sarà del 69% e il vento soffierà da nord-ovest a 2.85 m/s, con raffiche fino a 3.59 m/s. Nessuna precipitazione prevista, e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà leggermente a 11.58°C. L'umidità aumenterà al 74%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 2.7 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Mattina: Durante la mattinata, il sole continuerà a splendere su un cielo limpido. La temperatura si manterrà stabile attorno agli 11.52°C, e l'umidità salirà al 78%. Il vento sarà quasi assente, soffiando da nord a solo 1.17 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 14.65°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa. L'umidità scenderà al 63%, mentre il vento soffierà da nord a 1.68 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il termometro segnerà 16.61°C, il picco della giornata. Il cielo sarà ancora sereno, e l'umidità si manterrà bassa al 53%. Il vento, proveniente da nord-est, aumenterà leggermente, raggiungendo i 2.29 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura calerà leggermente a 15.11°C. Il cielo vedrà la presenza di poche nuvole, e l'umidità salirà al 59%. Il vento, da nord-est, soffierà a 2.58 m/s, con raffiche fino a 2.56 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente a 13.78°C. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un'umidità del 67%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 1.9 m/s.

Sera: La sera si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 13.28°C. L'umidità sarà del 68%, e il vento si calmerà, soffiando da sud a 1.26 m/s. La visibilità rimarrà eccellente, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Conclusioni delle previsioni meteo

Per la giornata di domani, Rimini vivrà un clima tipicamente autunnale, con temperature che varieranno dai 11.52°C ai 16.61°C. Il cielo sarà per lo più sereno, salvo qualche nuvola nel pomeriggio. Il vento, che sarà lieve per tutto il giorno, non porterà particolari disagi. Nel complesso, sarà una giornata piacevole, ideale per godersi le bellezze della città senza preoccuparsi di piogge improvvise.