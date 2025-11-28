Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 29 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata di fine novembre che promette di essere particolarmente interessante dal punto di vista meteorologico. Le previsioni indicano condizioni variabili e una serie di cambiamenti atmosferici che si susseguiranno nel corso delle ventiquattro ore. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per ogni fascia oraria.

Dettagli delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: Inizia la giornata con un cielo completamente sereno e una temperatura di circa 3.44°C. L'aria sarà piuttosto secca con un'umidità del 64%, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di 3.27 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.28 m/s. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1017 hPa.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo continuerà a mostrarsi limpido, con un leggero incremento della temperatura che si porterà intorno ai 5.77°C. L'umidità diminuirà leggermente al 59%, e il vento, sempre di provenienza occidentale, rallenterà a 3.11 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il termometro segnerà 5.29°C e il cielo rimarrà sereno. L'umidità resterà invariata al 59%, mentre il vento soffierà a 3.05 m/s. La visibilità sarà perfetta, permettendo di godere di una splendida vista sulla città e sul mare.

Mezza mattinata: A metà mattina, le temperature saliranno a 7.62°C e l'umidità scenderà al 52%. Il vento si manterrà moderato, soffiando da nord-ovest a 2.89 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, offrendo una piacevole luce naturale.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali del giorno, il clima sarà mite con una temperatura di 9.97°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 45%, mentre il vento aumenterà leggermente la sua intensità fino a 3.49 m/s. Alcune poche nuvole potrebbero fare capolino nel cielo.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si assesterà sugli 8.9°C. L'umidità salirà leggermente al 51%, e il vento soffierà a 2.76 m/s. Si prevedono nubi sparse, ma la visibilità rimarrà eccellente.

Tardo pomeriggio: Sul tardo pomeriggio, il termometro segnerà 7.16°C, con un'umidità del 55%. Il vento, proveniente da ovest, calerà a 1.83 m/s. Anche se le nuvole si faranno più presenti, non si prevedono precipitazioni.

Sera: Infine, la sera si concluderà con un cielo nuovamente sereno e una temperatura di 6.59°C. L'umidità si manterrà al 51%, e il vento, ormai debole, soffierà a 1.41 m/s. La giornata si chiude con condizioni stabili e piacevoli.

Riepilogo delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini si prospetta serena e senza precipitazioni. Le temperature varieranno tra i 3.44°C della notte e i 9.97°C di mezzogiorno. Il vento sarà per lo più moderato, con raffiche che potrebbero intensificarsi solo in alcune fasce orarie. Nonostante qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio, il tempo si manterrà per lo più stabile, garantendo ottime condizioni per chiunque desideri trascorrere del tempo all'aperto.