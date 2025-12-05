Altarimini

Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 6 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 6 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
05 dicembre 2025 15:00
Meteo
L'inverno è alle porte e con esso arrivano i primi segnali di freddo intenso. Gli abitanti di Rimini si preparano a una giornata di dicembre che si preannuncia variegata sotto il profilo meteorologico. Le previsioni per domani, 6 dicembre 2025, lasciano intravedere un mix di nuvole, schiarite e temperature tipiche del periodo. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci riserverà il clima in questa rinomata località della Riviera Romagnola.

Le Previsioni Orarie di Rimini

Notte: La giornata inizia sotto un cielo parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse. La temperatura si aggira intorno ai 6°C, con un'umidità elevata al 90%. Il vento soffia leggermente da nord-ovest con una velocità di 3.78 m/s, rendendo la temperatura percepita di circa 3.22°C.

Prima mattina: Le nubi continuano a coprire parzialmente il cielo, ma la temperatura inizia a risalire, arrivando a 8.15°C. L'umidità scende lievemente all'89%, mentre il vento da ovest-nordovest si intensifica leggermente a 3.95 m/s, facendo percepire una temperatura di 5.75°C.

Mattina: Le condizioni meteorologiche rimangono simili, con temperatura che sale a 8.6°C. L'umidità si attesta all'86% e il vento soffia a 4.02 m/s. Le nubi coprono il 57% del cielo, garantendo comunque una buona visibilità.

Mezza mattinata: Aumenta la copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. La temperatura continua a salire, raggiungendo i 10.15°C. L'umidità scende al 77%, mentre il vento soffia a 4.81 m/s, con raffiche fino a 7.67 m/s, dando una sensazione di fresco.

Mezzogiorno: Il cielo rimane coperto, con una temperatura che raggiunge il picco di 11.49°C. L'umidità scende ulteriormente al 69%, e il vento si mantiene costante a 4.71 m/s, contribuendo a una temperatura percepita di 10.5°C.

Primo pomeriggio: Il cielo inizia a schiarirsi, lasciando intravedere poche nuvole. La temperatura si mantiene sui 11.26°C, con un'umidità al 71%. Il vento si calma leggermente, soffiando a 2.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Le nuvole ritornano a coprire parte del cielo, con una percentuale del 57%. La temperatura scende a 9.94°C, con un'umidità del 77%. Il vento da nord-ovest si riduce ulteriormente, con una velocità di 2.19 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 9.09°C. L'umidità si attesta all'80% e il vento soffia da ovest a 2.52 m/s, con una sensazione termica di 7.73°C.

Riepilogo della Giornata Meteorologica

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature tipicamente invernali, con valori compresi tra 6°C e 11.49°C. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con momenti di schiarita nel primo pomeriggio. L'umidità sarà abbastanza elevata per tutta la giornata, variando tra il 69% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest, con velocità medie comprese tra 2.19 m/s e 4.81 m/s. Nel complesso, si prospetta una giornata senza precipitazioni, ideale per godere di una tranquilla passeggiata nella suggestiva cornice invernale di Rimini.

Previsioni meteo 6 dicembre 2025

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +6.0° (perc. +3.2°)
Precip. -
Vento 3.8 NO (max 5.6)
Umidità 90%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.2° (perc. +5.8°)
Precip. -
Vento 4.0 O (max 5.9)
Umidità 89%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.6° (perc. +6.3°)
Precip. -
Vento 4.0 O (max 5.9)
Umidità 86%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.2° (perc. +9.2°)
Precip. -
Vento 4.8 NO (max 7.7)
Umidità 77%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.5° (perc. +10.5°)
Precip. -
Vento 4.7 NO (max 6.3)
Umidità 69%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.3° (perc. +10.3°)
Precip. -
Vento 3.0 NO (max 4.0)
Umidità 71%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +9.9° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 2.2 NO (max 2.6)
Umidità 77%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +9.1° (perc. +7.7°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 2.8)
Umidità 80%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.5° (perc. +6.7°)
Precip. -
Vento 3.1 O (max 3.6)
Umidità 82%
