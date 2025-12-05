Previsioni del Tempo Rimini | Cosa ci riserva il cielo il 6 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 6 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'inverno è alle porte e con esso arrivano i primi segnali di freddo intenso. Gli abitanti di Rimini si preparano a una giornata di dicembre che si preannuncia variegata sotto il profilo meteorologico. Le previsioni per domani, 6 dicembre 2025, lasciano intravedere un mix di nuvole, schiarite e temperature tipiche del periodo. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci riserverà il clima in questa rinomata località della Riviera Romagnola.

Le Previsioni Orarie di Rimini

Notte: La giornata inizia sotto un cielo parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse. La temperatura si aggira intorno ai 6°C, con un'umidità elevata al 90%. Il vento soffia leggermente da nord-ovest con una velocità di 3.78 m/s, rendendo la temperatura percepita di circa 3.22°C.

Prima mattina: Le nubi continuano a coprire parzialmente il cielo, ma la temperatura inizia a risalire, arrivando a 8.15°C. L'umidità scende lievemente all'89%, mentre il vento da ovest-nordovest si intensifica leggermente a 3.95 m/s, facendo percepire una temperatura di 5.75°C.

Mattina: Le condizioni meteorologiche rimangono simili, con temperatura che sale a 8.6°C. L'umidità si attesta all'86% e il vento soffia a 4.02 m/s. Le nubi coprono il 57% del cielo, garantendo comunque una buona visibilità.

Mezza mattinata: Aumenta la copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. La temperatura continua a salire, raggiungendo i 10.15°C. L'umidità scende al 77%, mentre il vento soffia a 4.81 m/s, con raffiche fino a 7.67 m/s, dando una sensazione di fresco.

Mezzogiorno: Il cielo rimane coperto, con una temperatura che raggiunge il picco di 11.49°C. L'umidità scende ulteriormente al 69%, e il vento si mantiene costante a 4.71 m/s, contribuendo a una temperatura percepita di 10.5°C.

Primo pomeriggio: Il cielo inizia a schiarirsi, lasciando intravedere poche nuvole. La temperatura si mantiene sui 11.26°C, con un'umidità al 71%. Il vento si calma leggermente, soffiando a 2.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Le nuvole ritornano a coprire parte del cielo, con una percentuale del 57%. La temperatura scende a 9.94°C, con un'umidità del 77%. Il vento da nord-ovest si riduce ulteriormente, con una velocità di 2.19 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 9.09°C. L'umidità si attesta all'80% e il vento soffia da ovest a 2.52 m/s, con una sensazione termica di 7.73°C.

Riepilogo della Giornata Meteorologica

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature tipicamente invernali, con valori compresi tra 6°C e 11.49°C. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con momenti di schiarita nel primo pomeriggio. L'umidità sarà abbastanza elevata per tutta la giornata, variando tra il 69% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest, con velocità medie comprese tra 2.19 m/s e 4.81 m/s. Nel complesso, si prospetta una giornata senza precipitazioni, ideale per godere di una tranquilla passeggiata nella suggestiva cornice invernale di Rimini.