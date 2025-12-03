Consiglio comunale straordinario a Santarcangelo: la sicurezza al centro dopo le polemiche sui furti

Tre mozioni su Carabinieri, videosorveglianza e sistemi di protezione domestica

È convocato per martedì 9 dicembre alle ore 19 il Consiglio comunale di Santarcangelo, in seduta pubblica presso la sala “Maria Cristina Garattoni”: la seduta sarà interamente dedicata alla sicurezza, come concordato all'interno dell’Ufficio di presidenza che ha riconosciuto la rilevanza del tema con la convocazione di un Consiglio comunale straordinario.

Tra i preliminari della seduta, le comunicazioni del sindaco Filippo Sacchetti e del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica), nonché la relazione sulla sicurezza nel Comune di Santarcangelo a cura di Daniele Del Fabbro, comandante della Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.

A seguire, la discussione di tre mozioni: la prima relativa alla richiesta di attivazione dell’iter per l’istituzione della Tenenza dei Carabinieri nel Comune di Santarcangelo di Romagna presentata dal consigliere Stanchini (Allenza civica), la seconda in merito alla trasparenza sullo stato del sistema di videosorveglianza comunale e sulle ragioni dei ritardi dal 2018 al 2025 proposta dal capogruppo Barnaba Borghini (Allenza civica) e la terza riguardante l’assegnazione di un contributo per interventi di installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private illustrata dal consigliere Luigi Berlati.