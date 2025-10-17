Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 18 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad accogliere una giornata di ottobre che promette di offrire un mix di condizioni meteo diverse. Dalla tranquillità della notte alla chiarezza del giorno, le previsioni indicano una giornata interessante per chi ama cogliere ogni sfumatura del clima. Per scoprire in dettaglio cosa ci aspetta, seguiteci nella lettura delle previsioni orarie.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La notte a Rimini inizierà con un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno agli 11.76°C, con un'umidità del 70%. Il vento sarà leggero, proveniente da ovest con una velocità di 0.74 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Nella prima mattinata, le nubi continueranno a coprire il cielo, sebbene l'umidità aumenterà leggermente al 73%. La temperatura salirà a 14.1°C, con una sensazione di 13.47°C. Il vento soffierà a 1.59 m/s da nord-ovest.

Mattina: Al mattino, il cielo inizia a schiarirsi con nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 13.32°C, mentre l'umidità raggiungerà il 74%. Il vento soffierà da ovest a 2.19 m/s.

Mezza mattinata: La mezza mattinata porterà un netto miglioramento. Il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che salirà a 16.69°C. L'umidità diminuirà al 59%, e il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest a 1.79 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole sarà il protagonista con un cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà i 18.32°C, mentre l'umidità scenderà al 53%. Il vento soffierà a 2.42 m/s da nord-est.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura di 17.63°C. L'umidità si attesterà al 56%, e il vento soffierà da est a 2.07 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno mentre la temperatura scenderà a 15.49°C. L'umidità salirà al 68%, con un vento leggero da sud-est a 1.73 m/s.

Sera: La sera porterà cieli completamente sereni. La temperatura sarà di 14.38°C con un'umidità del 72%. Il vento sarà calmo, proveniente da sud-ovest a 1.12 m/s.

Riepilogo delle previsioni

Nel complesso, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio nuvoloso e umido che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera sereni e più secchi. Le temperature oscilleranno tra gli 11.76°C della notte e i 18.32°C del mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole per tutta la giornata, mentre l'assenza di precipitazioni garantirà una giornata asciutta. In sintesi, sebbene inizi con qualche nuvola, il tempo si aprirà per offrire un pomeriggio soleggiato e piacevole: un'ottima occasione per godersi il tramonto riminese senza pensieri.