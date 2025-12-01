Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 2 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologica interessante e variegata, con una transizione dalle nuvole fitte a schiarite parziali. Le condizioni del tempo influenzeranno le attività quotidiane, rendendo cruciale sapere cosa aspettarsi durante le diverse fasce orarie. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per il 2 dicembre 2025.

Dettaglio delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 2.26°C. L'umidità sarà dell'84%, rendendo l'aria umida e fredda, con una sensazione di temperatura percepita di -0.15°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.3 m/s, con raffiche fino a 2.53 m/s.

Prima mattina: Anche nella prima mattina il cielo rimarrà coperto, con un leggero aumento delle temperature fino a 8.32°C. L'umidità salirà all'87%, mentre il vento da nord-ovest raggiungerà una velocità di 3.01 m/s, con raffiche di 3.54 m/s. La temperatura percepita sarà di 6.49°C.

Mattina: La copertura nuvolosa continuerà a dominare il cielo, con la temperatura leggermente in calo a 8.26°C. L'umidità raggiungerà l'88%, mantenendo alta la percezione di freddo. Il vento soffierà a 2.88 m/s, con raffiche di 3.32 m/s.

Mezza mattinata: Finalmente, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a nubi sparse. La temperatura salirà a 9.4°C, con un'umidità che scenderà all'83%. Il vento si manterrà moderato a 2.94 m/s, con raffiche di 3.37 m/s, mentre la temperatura percepita sarà di 7.83°C.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma con schiarite più frequenti. La temperatura aumenterà a 10.87°C, con l'umidità che scenderà al 77%. Il vento diventerà più consistente, proveniente da nord-ovest a 3.97 m/s, con raffiche fino a 3.72 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una temperatura che scenderà leggermente a 9.9°C. L'umidità tornerà a salire all'81%, mentre il vento soffierà a 3.34 m/s con raffiche di 3.6 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse e una temperatura di 8.83°C. L'umidità sarà dell'83%, e il vento calerà a 2.44 m/s, con raffiche di 2.78 m/s. La temperatura percepita sarà di 7.48°C.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse, mantenendo una temperatura stabile di 8.55°C. L'umidità si attesterà all'85%, con un vento leggero a 1.93 m/s e raffiche di 2.09 m/s. La temperatura percepita sarà di 7.57°C.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

Per il 2 dicembre 2025, Rimini vedrà una transizione climatica dalle nuvole fitte della notte e della prima mattina, alle schiarite parziali che domineranno la seconda parte della giornata. Le temperature varieranno da un minimo di 2.26°C durante la notte a un massimo di 10.87°C a mezzogiorno. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest, con velocità variabili che raggiungeranno il picco a mezzogiorno. Complessivamente, sarà una giornata di transizione con condizioni variabili ma senza precipitazioni previste. Preparati a goderti le schiarite e a gestire il freddo mattutino con uno strato aggiuntivo di abbigliamento.