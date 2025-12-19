Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 20 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, conosciuta per le sue spiagge e il clima mite, si prepara a vivere una giornata di dicembre con condizioni meteorologiche che potrebbero sorprendere molti dei suoi abitanti e visitatori. Le previsioni per domani indicano un'evoluzione del tempo che varrà la pena di seguire in ogni sua fase. Dalla notte alla sera, ogni momento del giorno presenterà caratteristiche peculiari che influenzeranno le attività quotidiane e l'atmosfera della città. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 20 dicembre 2025.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: La notte a Rimini avrà inizio sotto il segno della pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 97%. La temperatura si aggirerà intorno agli 8.6°C, ma sarà percepita come 7.26°C a causa dell'umidità del 96% e del vento che soffierà da nord-ovest a 2.37 m/s. La visibilità sarà di circa 9447 metri, mentre il cielo sarà completamente coperto da nuvole.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la pioggia continuerà a cadere, seppur con una probabilità ridotta al 52%. La temperatura salirà a 10.52°C, con una percezione di 10.13°C. L'umidità rimarrà invariata al 96%, mentre il vento aumenterà leggermente a 2.48 m/s. Le nuvole copriranno ancora il 100% del cielo, riducendo la visibilità a 9098 metri.

Mattina: Nella mattinata, la pioggia leggera continuerà, con una probabilità del 36%. La temperatura si manterrà stabile a 10.52°C, percepita come 10.13°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.54 m/s, mentre l'umidità si manterrà al 96%. Il cielo rimarrà coperto, con una visibilità di 9439 metri.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente. La probabilità di pioggia leggera resterà al 36%, mentre la temperatura salirà leggermente a 10.63°C, percepita come 10.2°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.53 m/s, con un cielo ancora coperto al 100% e una visibilità di 9885 metri.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo a Rimini vedrà un cambiamento. La pioggia cesserà e il cielo sarà ancora coperto, ma senza precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 10.87°C, con una percezione di 10.44°C. L'umidità scenderà leggermente al 93%, mentre il vento si fermerà a 2.26 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma senza pioggia. La temperatura salirà a 10.98°C, percepita come 10.46°C, e l'umidità scenderà all'89%. Il vento calerà ulteriormente a 1.37 m/s, garantendo una visibilità ottimale di 10000 metri.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo coperto senza precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 10.75°C, percepita come 10.2°C. L'umidità si manterrà all'89%, con un vento quasi assente a 0.49 m/s.

Sera: In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con un cielo coperto e una temperatura di 10.72°C, percepita come 10.2°C. L'umidità salirà al 90%, mentre il vento soffierà leggero a 1.35 m/s. La visibilità sarà nuovamente ottimale a 10000 metri.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 20 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una significativa presenza di nuvole e momenti di pioggia leggera nelle ore notturne e del mattino. Le temperature si manterranno tra gli 8.6°C e i 10.98°C, con una sensazione termica leggermente inferiore a causa dell'umidità elevata e del vento leggero. Nel complesso, la giornata sarà dominata da un cielo coperto, ma con una riduzione delle precipitazioni a partire dal mezzogiorno. Gli abitanti e i visitatori della città potranno quindi pianificare le loro attività con una maggiore certezza di condizioni asciutte nel pomeriggio e in serata.