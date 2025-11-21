Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 22 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente intensa e dinamica. Se hai in programma di trascorrere del tempo all'aperto, potrebbe essere utile pianificare in anticipo e tenere un ombrello a portata di mano. Le previsioni indicano una serie di condizioni atmosferiche che spaziano dalla pioggia leggera alla pioggia moderata. Ecco tutti i dettagli per sapere cosa aspettarsi.

Previsioni dettagliate per l'intera giornata

Notte: La giornata inizia con un clima piovoso. A mezzanotte, le temperature saranno intorno ai 7.14 °C, con una sensazione termica di 2.65 °C a causa del vento da nord-est che soffierà a 9.11 m/s. Le precipitazioni saranno di 1.39 mm, e il cielo sarà coperto al 100%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, intorno alle 03:00, la pioggia si farà più intensa con 6.98 mm di precipitazioni. Le temperature scenderanno a 6.78 °C, ma la sensazione sarà di 1.48 °C per via del vento che aumenterà fino a 12.04 m/s. L'umidità salirà all'85%.

Mattina: Alle 06:00, la pioggia moderata continuerà con 4.88 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 6.12 °C, pur sentendone 1.17 °C a causa del vento. L'umidità si attesterà all'88%, e la visibilità sarà limitata a 3089 metri.

Mezza mattinata: A partire dalle 09:00, la pioggia rimarrà moderata con 5.27 mm. Le temperature si assesteranno sui 6.14 °C, ma la sensazione termica sarà di 0.99 °C. Il vento soffierà a 10.42 m/s e l'umidità sarà dell'86%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la pioggia si attenuerà leggermente con 1.97 mm di precipitazioni. Le temperature scenderanno a 5.61 °C, con una sensazione di 0.69 °C. Il vento calerà a 8.92 m/s, rendendo la situazione un po' più sopportabile.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, intorno alle 15:00, le piogge si ridurranno a 1 mm. La temperatura salirà a 6.45 °C, con un vento leggero a 6.25 m/s. L'umidità diminuirà al 74%, e la visibilità migliorerà a 10000 metri.

Tardo pomeriggio: Alle 18:00, le condizioni rimarranno invariate con 0.97 mm di pioggia leggera. La temperatura sarà di 6.77 °C, ma la sensazione sarà di 3.52 °C. Il vento soffierà a 5.07 m/s, con il cielo ancora coperto.

Sera: In serata, alle 21:00, la pioggia leggera continuerà con 0.5 mm di precipitazioni. Le temperature saliranno leggermente a 7.47 °C, con una sensazione termica di 4.33 °C. Il vento sarà di 5.22 m/s, e l'umidità scenderà al 61%.

Conclusioni sulle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da piogge continue, variando da leggera a moderata, accompagnate da un vento fresco proveniente principalmente da nord-est. Le temperature oscilleranno tra i 5.61 °C e i 7.47 °C, con una sensazione termica più bassa a causa del vento. L'umidità sarà elevata, soprattutto nelle ore notturne e mattutine. In conclusione, sarà una giornata in cui sarà essenziale avere con sé un ombrello e prestare attenzione alle condizioni stradali scivolose. Preparatevi ad affrontare una giornata tipicamente autunnale, con il cielo costantemente coperto e la pioggia come fedele compagna.