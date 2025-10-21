Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 22 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini del 22 ottobre 2025 promettono una giornata ricca di variazioni meteorologiche. Dalla notte fino alla sera, i cittadini di Rimini dovranno affrontare un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Scopriamo insieme, fascia oraria per fascia oraria, cosa ci riserva il tempo per questa giornata autunnale.

Previsioni Dettagliate del 22 ottobre 2025

Notte: Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di circa 12.5°C. L'umidità relativa sarà dell'84%, creando un'atmosfera piuttosto umida. Il vento soffierà leggermente da ovest a una velocità di 0.71 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, intorno alle 03:00, sono previste precipitazioni di pioggia leggera, con un accumulo di 0.92 mm. La temperatura salirà a 15°C con un'umidità dell'89%. Il vento cambierà direzione provenendo da est, con una velocità di 0.91 m/s.

Mattina: Alle 06:00, la pioggia continuerà, con un incremento delle precipitazioni fino a 2.49 mm. La temperatura si manterrà intorno ai 14.84°C e l'umidità sarà alta, al 94%. Il vento soffierà da est-sud-est a 2.36 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la pioggia leggera proseguirà con un accumulo di 0.58 mm. La temperatura salirà leggermente a 16.2°C, mentre l'umidità scenderà all'84%. Il vento sarà più intenso, provenendo da sud-est a 3.42 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni meteo rimarranno invariate, con pioggia leggera e un accumulo di 1.35 mm. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 15.99°C con un'umidità dell'89%. Il vento cambierà direzione, soffiando da sud a 1.85 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le precipitazioni leggermente diminuiranno a 1.19 mm. La temperatura sarà di 15.02°C con un'umidità del 97%. Il vento si orienterà da nord-ovest, aumentando leggermente a 3.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto ma senza pioggia, con una temperatura di 14.61°C. L'umidità sarà al 93% e il vento soffierà da ovest a 1.13 m/s.

Sera: In serata, tornerà la pioggia leggera con un accumulo di 0.54 mm. La temperatura salirà a 15.03°C con un'umidità del 93%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 1.13 m/s.

Riepilogo delle Previsioni per Rimini

La giornata del 22 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 16.2°C, con un'umidità generalmente elevata. Il vento, seppur moderato, varierà in direzione durante l'arco della giornata. In sintesi, sarà una giornata tipicamente autunnale, in cui sarà opportuno tenere a portata di mano un ombrello.