Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 23 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 23 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologica che promette di essere interessante. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, 23 novembre 2025, con previsioni dettagliate suddivise per fasce orarie.

Previsioni Dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia con una pioggia leggera, con una temperatura di 3.68°C. L'umidità si attesta al 68%, mentre il vento soffia da nord a una velocità di 3.3 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.44 mm, e il cielo sarà completamente coperto.

Prima mattina: La pioggia leggera continua con una probabilità del 39%. La temperatura sale leggermente a 5.25°C, mentre l'umidità aumenta all'86%. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest-nordovest a 3.77 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.22 mm.

Mattina: Le condizioni migliorano, cessano le precipitazioni e la temperatura scende a 4.4°C. L'umidità rimane alta all'88%, con vento da ovest a 2.96 m/s. Il cielo sarà ancora prevalentemente coperto, ma senza pioggia.

Mezza mattinata: Un miglioramento significativo con nubi sparse. La temperatura sale a 6.48°C e l'umidità scende al 68%. Il vento proviene da sud-ovest a 2 m/s. La visibilità è buona, fino a 10 km.

Mezzogiorno: Si prevede un ulteriore miglioramento con il cielo che si apre a poche nuvole. La temperatura raggiunge 8.6°C e l'umidità scende ulteriormente al 57%. Il vento soffia da sud a 2.49 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimangono stabili con poche nuvole e una temperatura di 7.12°C. L'umidità si attesta al 68%, con vento da sud-ovest a 2.73 m/s. La visibilità è eccellente.

Tardo pomeriggio: Si prevede un cielo con nubi sparse e una temperatura di 7.39°C. L'umidità è al 67%, e il vento soffia da sud a 2.17 m/s. La visibilità rimane ottima.

Sera: La giornata si conclude con un cielo di nuovo coperto e una temperatura di 7.5°C. L'umidità scende al 64%, mentre il vento da sud-sudovest soffia a 2.34 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio con piogge leggere, ma con un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Le temperature varieranno tra i 3.68°C della notte e gli 8.6°C del mezzogiorno. Nel pomeriggio e sera, il cielo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con una buona visibilità e venti moderati. In sintesi, dopo una partenza bagnata, si prospetta una giornata abbastanza piacevole per chi desidera uscire all'aperto.