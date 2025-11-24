Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 25 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Rimini per domani promette di essere un argomento di discussione, con un mix di nuvole persistenti e possibilità di pioggia. Se avete in programma di trascorrere la giornata all'aperto, potrebbe essere saggio dare un'occhiata più da vicino ai dettagli delle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività. Continuate a leggere per scoprire le condizioni atmosferiche previste per ogni parte della giornata.

Previsioni Dettagliate per Domani

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto, accompagnato da una temperatura di 10.4°C. L'umidità è dell'84%, mentre il vento soffia da sud a 3.35 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s. Non sono previste precipitazioni, ma l'aria umida e il cielo grigio dominano le prime ore.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane coperto, ma la temperatura sale a 12.25°C. L'umidità diminuisce leggermente all'81%, con il vento che cambia direzione, provenendo da ovest-sud-ovest a 2.04 m/s. La visibilità rimane buona a 10 km, senza rischio di pioggia.

Mattina: Con l'avanzare della mattinata, le nuvole lasciano spazio a una leggera pioggia, con 0.31 mm di precipitazioni attese. La temperatura scende a 8.77°C e l'umidità aumenta al 92%. Il vento soffia da nord-ovest a 2.46 m/s. È consigliabile portare un ombrello se si esce di casa.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la pioggia leggera persiste, con 2.76 mm di precipitazioni attese. La temperatura risale a 11.39°C con un'umidità dell'87%. Il vento è quasi calmo, proveniente da nord-ovest a 1.15 m/s. Le nuvole coprono completamente il cielo, mantenendo un'atmosfera umida.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia si ferma, ma il cielo continua a essere completamente coperto. La temperatura scende a 9.53°C, mentre l'umidità si mantiene alta all'85%. Il vento soffia da nord a 2.81 m/s, rendendo l'aria fresca e umida.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole dominano ancora il cielo, con la temperatura che si stabilizza a 8.93°C. L'umidità è dell'86% e il vento da nord-nord-ovest soffia a 3.25 m/s. La sensazione termica è di poco più bassa rispetto alla temperatura reale.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa inizia a diradarsi leggermente, ma il cielo rimane prevalentemente coperto. La temperatura si abbassa ulteriormente a 7.27°C, con un'umidità del 91%. Il vento da ovest-nord-ovest soffia a 3.51 m/s, rendendo l'aria piuttosto fresca.

Sera: Infine, la sera porta ancora cieli coperti, ma senza precipitazioni. La temperatura rimane stabile a 7.34°C, con un'umidità dell'88%. Il vento da ovest soffia a 3.2 m/s, contribuendo a una sensazione di freddo percepita intorno ai 5.19°C.

Riepilogo Meteo della Giornata

Per coloro che si trovano a Rimini, la giornata del 25 novembre 2025 sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con brevi episodi di pioggia leggera durante la mattinata. Le temperature varieranno tra un minimo di 7.27°C e un massimo di 12.25°C, con venti deboli da nord-ovest e ovest. Sebbene la pioggia non appaia in modo significativo, l'umidità resterà alta, creando condizioni di frescura persistente. È consigliabile prepararsi a una giornata grigia con temperature fresche e qualche goccia di pioggia, mantenendo sempre l'ombrello a portata di mano.