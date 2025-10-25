Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 26 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 26 ottobre 2025, Rimini si prepara a vivere una giornata meteorologica interessante, con una variazione di condizioni che accompagnerà gli abitanti e i visitatori dalla notte fino alla sera. Le previsioni dettagliate ci offrono un quadro chiaro di cosa aspettarci, e potrebbero riservare qualche sorpresa. Scopriamo insieme come evolverà il meteo durante le diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per il 26 ottobre 2025

Notte: La città di Rimini si sveglierà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 12.82°C. L'umidità sarà del 72%, il che contribuirà a creare un'atmosfera umida e fresca. Il vento soffierà da sud-ovest a 3.11 m/s, con raffiche fino a 4.57 m/s.

Prima mattina: Le nubi continueranno a dominare il cielo, ma la temperatura aumenterà a 16.81°C. L'umidità scenderà leggermente al 66%, mentre il vento da ovest si intensificherà, raggiungendo i 5.98 m/s, con raffiche di 12.51 m/s.

Mattina: Le condizioni migliorano con nubi sparse e una temperatura di 15.59°C. L'umidità sarà al 71%, e il vento, proveniente da ovest, si calmerà leggermente, soffiando a 3.83 m/s.

Mezza mattinata: Il cielo tornerà ad essere parzialmente coperto con una temperatura che salirà a 18.6°C. L'umidità scenderà al 55%, mentre il vento da ovest soffierà a 6.61 m/s, con raffiche fino a 11.52 m/s.

Mezzogiorno: Si raggiungerà il picco di temperatura della giornata con 20.25°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, e l'umidità si ridurrà al 40%. Il vento da ovest soffierà a 7.32 m/s, con raffiche di 13.19 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni torneranno ad essere di cielo coperto, e la temperatura scenderà leggermente a 18.38°C. L'umidità si manterrà al 51%, e il vento da ovest soffierà a 5.07 m/s, con una leggera diminuzione delle raffiche.

Tardo pomeriggio: Rimini vedrà ancora un cielo coperto, con una diminuzione della temperatura a 15.53°C. L'umidità aumenterà al 57%, mentre il vento da ovest soffierà a 4.67 m/s, con raffiche di 9.37 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con pioggia leggera e una temperatura di 15.17°C. L'umidità sarà al 63%, e ci si aspetta una precipitazione di 0.21 mm. Il vento da ovest soffierà a 2.65 m/s, con raffiche di 5.02 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 26 ottobre 2025 a Rimini si preannuncia molto variabile. Con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e un picco di temperatura a mezzogiorno di 20.25°C, le condizioni meteorologiche varieranno rapidamente fino a concludersi con pioggia leggera in serata. Il vento, prevalentemente da ovest, soffierà con intensità variabile ma con qualche raffica significativa nel corso della giornata. In sintesi, una giornata dinamica in cui sarà bene tenere a portata di mano un ombrello per la sera.