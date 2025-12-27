Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 28 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata che potrebbe sorprendere molti. Se siete curiosi di sapere cosa ci riserva il tempo in questa ridente città della riviera adriatica, proseguite nella lettura per scoprire i dettagli ora per ora.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 6,58°C. L'aria è fresca, con un'umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1021 hPa. Il vento soffia leggero da ovest-sud-ovest a 2,27 m/s, rendendo la sensazione di freddo leggermente più intensa, con un "feels like" di 4,96°C.

Prima mattina: Le condizioni rimangono stabili con cielo sereno. La temperatura sale a 7,86°C, e l'umidità scende leggermente al 49%. La pressione è di 1020 hPa e il vento, quasi impercettibile, proviene da sud-sud-ovest a 0,59 m/s.

Mattina: Continuano le condizioni di cielo limpido con una temperatura di 7,72°C. L'umidità si abbassa al 45%, mentre la pressione atmosferica scende leggermente a 1019 hPa. Il vento, proveniente da ovest-sud-ovest, è appena più percettibile a 0,76 m/s.

Mezza mattinata: Il sole splende alto su Rimini, mantenendo il cielo sereno. La temperatura si alza a 9,34°C, con un'umidità del 47%. La pressione è stabile a 1020 hPa, e il vento, da ovest, soffia a 1,15 m/s.

Mezzogiorno: Le temperature raggiungono il picco della giornata con 10,44°C. L'umidità è al 49% e la pressione sale a 1021 hPa. Il vento, proveniente da nord, aumenta leggermente di intensità a 2,7 m/s, dando una sensazione di freschezza.

Primo pomeriggio: Il cielo rimane privo di nuvole. La temperatura scende leggermente a 9,63°C, con un'umidità del 54%. La pressione è di 1020 hPa e il vento proviene da ovest a 1,49 m/s, lievemente più forte rispetto alle ore precedenti.

Tardo pomeriggio: La serenità del cielo continua, mentre la temperatura cala a 8,07°C. L'umidità aumenta al 63% e la pressione raggiunge i 1022 hPa. Il vento, da nord-ovest, è leggero a 0,8 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo limpido e una temperatura che scende a 7,2°C. L'umidità è al 63%, mentre la pressione atmosferica sale ulteriormente a 1023 hPa. Il vento, da ovest-sud-ovest, si intensifica leggermente a 3,06 m/s, rendendo l'aria più fresca con un "feels like" di 5,11°C.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che oscilleranno tra i 6,58°C e i 10,44°C. L'umidità varierà dal 45% al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1020 hPa. I venti, generalmente deboli, varieranno di direzione nel corso della giornata. In sintesi, si prevede una giornata ideale per attività all'aperto, grazie alle condizioni meteo stabili e favorevoli.