Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 29 luglio 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini sarà al centro di un evento meteorologico insolito per la stagione estiva. La città si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili che potrebbero sorprendere non solo gli abitanti, ma anche i numerosi turisti in visita. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata, fascia oraria per fascia oraria, per essere preparati a ogni possibile cambiamento.

Previsioni meteo orarie

Notte: Le ore notturne saranno dominate da un'intensa attività meteorologica. Si prevede infatti una forte pioggia con un accumulo di 19.1 mm. La temperatura si attesterà intorno ai 20.93°C con un'umidità del 94%. Il vento soffierà a 8.96 m/s da nord-nord-est, rendendo l'atmosfera decisamente umida e fresca.

Prima mattina: Le condizioni non miglioreranno al sorgere del sole. La pioggia continuerà a essere intensa, con un accumulo di 20.39 mm. La temperatura scenderà a 18.3°C, mantenendo un'umidità del 93%. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da nord-nord-ovest a una velocità di 6.25 m/s.

Mattina: Verso le prime ore del giorno, la pioggia diminuirà di intensità ma persisterà come pioggia moderata, con un accumulo di 8.56 mm. La temperatura si abbasserà ulteriormente a 17.47°C. Il vento, ora da nord-ovest, soffierà a 5.51 m/s.

Mezza mattinata: La situazione inizierà a migliorare leggermente, con pioggia moderata e un accumulo di 4.4 mm. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 17.6°C con l'umidità ancora alta al 93%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, a una velocità di 5.86 m/s.

Mezzogiorno: Anche se la pioggia continuerà a cadere, l'intensità sarà più contenuta, con un accumulo di 4.73 mm. La temperatura salirà a 18.89°C. Il vento diminuirà leggermente a 3.92 m/s, continuando a provenire da nord-ovest, mentre l'umidità scenderà all'83%.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio le precipitazioni diventeranno leggere, con un accumulo di soli 0.5 mm. La temperatura raggiungerà i 20.43°C. Il vento, a 3.13 m/s da nord-nord-ovest, contribuirà a una sensazione di leggerezza nell'aria.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia continuerà ma sarà molto leggera, con un accumulo di soli 0.16 mm. La temperatura rimarrà stabile a 20.46°C. Il vento calerà ulteriormente a 1.52 m/s, provenendo da nord-ovest.

Sera: La giornata si concluderà con un netto miglioramento. Il cielo sarà sereno, con una temperatura di 18.5°C e un'umidità del 79%. Il vento soffierà leggero da ovest, a una velocità di 2.89 m/s, offrendo una serata piacevole e tranquilla.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 29 luglio 2025 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse nelle prime ore, con forti piogge che si attenueranno progressivamente. Le temperature oscilleranno tra i 17.47°C e i 20.93°C, mentre l'umidità sarà generalmente elevata. Il vento, inizialmente forte, andrà diminuendo nel corso della giornata. La serata porterà un miglioramento significativo, offrendo cieli sereni e un clima più asciutto. Prepararsi adeguatamente sarà fondamentale per affrontare questa giornata variabile con serenità.