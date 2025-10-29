Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 30 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 30 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Rimini promettono una giornata di incertezza meteorologica con un mix di nuvole e pioggia leggera. Prepariamoci ad affrontare la giornata con il giusto abbigliamento e un ombrello a portata di mano. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto con una temperatura di 15.52°C. L'umidità è intorno al 69%, e il vento soffia da sud a 4.65 m/s, con raffiche fino a 9.87 m/s. La visibilità è buona, ma l'atmosfera è decisamente grigia.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, il cielo rimane coperto, con la temperatura che sale leggermente a 18.12°C. Il vento aumenta la sua intensità a 5.37 m/s con raffiche fino a 11.15 m/s. Anche se non è prevista pioggia, l'umidità si mantiene al 69%.

Mattina: La copertura nuvolosa non accenna a diminuire al mattino, con una temperatura di 18.29°C. Il vento soffia da sud a 5.02 m/s, e l'umidità si attesta al 70%. Nonostante l'assenza di pioggia, il clima rimane umido e grigio.

Mezza mattinata: A metà mattina, si prevede l'arrivo di una pioggia leggera, con 0.36 mm di precipitazioni. La temperatura sale a 19.23°C, e il vento soffia a 6.03 m/s. L'umidità resta stabile al 70%, mentre il cielo continua ad essere completamente coperto.

Mezzogiorno: Durante il mezzogiorno, la pioggia leggera continua, con 0.14 mm previsti. La temperatura rimane stabile a 19.32°C, con vento leggero da nord-ovest a 2 m/s. L'umidità aumenta leggermente al 71%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane coperto ma senza pioggia. La temperatura scende a 15.71°C, con un vento leggero da nord a 2.85 m/s. L'umidità aumenta all'84%, rendendo l'aria più fresca.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia leggera torna a fare capolino, con 0.1 mm previsti. La temperatura si abbassa ulteriormente a 15.19°C. Il vento è debole da nord-est a 1.26 m/s, mentre l'umidità sale al 90%.

Sera: La giornata si conclude con una leggera pioggia, con 0.25 mm di precipitazioni. La temperatura serale si assesta a 15.83°C, con un vento leggero da est a 1.51 m/s. L'umidità raggiunge il 91%, mantenendo l'atmosfera umida e fresca.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Per la giornata di domani a Rimini, ci aspettiamo un cielo prevalentemente coperto con episodi di pioggia leggera durante la mezza mattinata, il mezzogiorno e la sera. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 19°C, accompagnate da venti moderati provenienti principalmente da sud e nord-ovest. L'umidità sarà costantemente elevata, accentuando la sensazione di fresco. In sintesi, una giornata grigia e umida, dove non mancherà qualche scroscio di pioggia. Assicuratevi di avere un ombrello a portata di mano e di vestirvi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche variabili.