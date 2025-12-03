Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 4 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani promette di essere avvolta da un manto di nuvole, ma non lasciatevi ingannare: ci sono dettagli che potrebbero sorprendervi. Scopriamo insieme le previsioni meteo per Rimini, ora per ora, per essere preparati ad affrontare ogni situazione.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto e una temperatura di 7.96°C. L'umidità è all'84%, rendendo l'atmosfera piuttosto umida, con venti leggeri da ovest a 1.58 m/s.

Prima mattina: Verso le tre del mattino, il cielo rimane coperto con una temperatura che sale a 9.53°C. L'umidità aumenta leggermente all'87%, mentre i venti si intensificano con raffiche fino a 3.09 m/s.

Mattina: Alle sei, le nuvole persistono, la temperatura rimane stabile a 9.61°C, e l'umidità raggiunge l'88%. I venti soffiano da ovest a 3.19 m/s, creando una sensazione di freschezza.

Mezza mattinata: Alle nove, il cielo non cambia, ma la temperatura sale a 10.22°C, con una percezione di 9.54°C. L'umidità scende leggermente all'86%, mentre i venti soffiano più forti a 4.09 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura raggiunge i 10.93°C. Le nuvole persistono e l'umidità resta all'86%. I venti, seppur leggermente diminuiti, continuano a soffiare a 3.68 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane coperto con una leggera probabilità di pioggia (6%). La temperatura scende leggermente a 10.76°C, mentre l'umidità è stabile all'86%. I venti restano costanti a 3.67 m/s.

Tardo pomeriggio: Alle sei di sera, il cielo continua ad essere nuvoloso, con una temperatura di 9.68°C. L'umidità aumenta al 90%, accompagnata da venti di 3.94 m/s e una sensazione più fresca di 7.64°C.

Sera: La giornata si conclude con una leggera pioggia, 0.14 mm, e una temperatura di 9.5°C. L'umidità scende leggermente all'88%, con venti a 2.87 m/s, creando un'atmosfera più mite.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 7.96°C e i 10.93°C. L'umidità sarà elevata per tutta la giornata, arrivando fino al 90% nel tardo pomeriggio. I venti soffieranno moderatamente da ovest-nord-ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.93 m/s. Sebbene la probabilità di pioggia sia bassa per la maggior parte del giorno, è prevista una leggera pioggia in serata. Prepariamoci dunque ad una giornata grigia, ma tutto sommato tranquilla, senza eventi atmosferici estremi.