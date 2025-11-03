Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 4 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si appresta a vivere una giornata di novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche piuttosto stabili. Mentre l'autunno avanza, la città sulla costa adriatica sembra godere di un clima piacevole, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani, 4 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Rimini inizia con una temperatura di 11.88 °C. Il cielo sarà coperto da nubi sparse, ma non sono previste precipitazioni. L'umidità si attesta al 70%, mentre il vento soffia leggero da est-nordest a 1.1 m/s, con raffiche che raggiungono 1.83 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1026 hPa.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo si apre, regalando un panorama di cielo sereno. La temperatura sale leggermente a 12.75 °C, mentre l'umidità aumenta al 74%. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest-nordovest a 1.18 m/s. La visibilità è ottima, raggiungendo i 10 km.

Mattina: Con l'avanzare della mattinata, il clima si mantiene stabile. Il cielo resta sereno e la temperatura si attesta a 11.64 °C. L'umidità è all'81%, e il vento soffia da ovest a 2.43 m/s, con raffiche fino a 2.51 m/s. La pressione atmosferica sale leggermente a 1027 hPa.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il sole splende su Rimini, e il termometro segna 14.87 °C. L'umidità scende al 68%, mentre il vento proviene da nord-ovest a 2.11 m/s. Le condizioni si mantengono ideali per una passeggiata all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo picco giornaliero di 16.9 °C. Il cielo resta limpido, e il vento, ora proveniente da nord, soffia a 2.68 m/s. L'umidità cala ulteriormente, segnando un 55%, mentre la pressione si mantiene a 1026 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 15.48 °C. Il cielo continua a essere sereno, e l'umidità risale al 69%. Il vento, proveniente da nord, soffia più deciso a 3.15 m/s, con raffiche che arrivano a 3.33 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, il termometro segna 13.33 °C. Il cielo resta limpido, e l'umidità sale al 77%. Il vento, ora da nord-ovest, è più calmo, con una velocità di 1.05 m/s. La visibilità rimane ottima.

Sera: La sera si conclude con una temperatura di 12.41 °C sotto un cielo quasi totalmente sereno, con solo il 2% di copertura nuvolosa. L'umidità è al 78%, e il vento soffia da ovest a 2.01 m/s, con raffiche che raggiungono 2.11 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 4 novembre 2025 a Rimini si preannuncia stabile e piacevole, con cieli prevalentemente sereni e temperature che variano tra i 11.64 °C del mattino e i 16.9 °C di mezzogiorno. Il vento sarà generalmente leggero, e non sono previste precipitazioni. Un clima ideale per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge, nonostante l'autunno inoltrato.