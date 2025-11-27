Previsioni Meteo Rimini del 28 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 28 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi del 28 novembre 2025, Rimini si prepara a vivere una giornata di fine autunno. Le previsioni meteo annunciano una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei residenti e dei turisti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo di Rimini per domani.

Dettagli delle Previsioni per il 28 Novembre 2025

Notte: La giornata inizia con una leggera pioggia, accompagnata da un cielo quasi completamente coperto (98% di nuvolosità) e una temperatura di 6.07°C. Il vento soffia da nord-est a 8.59 m/s, con raffiche che raggiungono gli 11.24 m/s. La pioggia accumulata sarà di 0.29 mm, e l'umidità è del 57%, rendendo la temperatura percepita di 1.39°C.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le precipitazioni cessano e il cielo rimarrà coperto. La temperatura sale a 8.89°C, con una sensazione termica di 5.65°C. Il vento si calma leggermente, provenendo da nord-est a 6.56 m/s. L'umidità aumenta leggermente al 59%, ma la visibilità resta ottima.

Mattina: A metà mattina, il cielo comincia a schiarirsi con nubi sparse. La temperatura scende a 5.5°C, mentre l'umidità sale al 72%. La sensazione termica è di 2.64°C, con il vento che cambia direzione, provenendo da ovest a 3.71 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1020 hPa.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della mezza mattinata, le condizioni rimangono simili, caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di 7.1°C. Il vento si intensifica leggermente, soffiando da nord-ovest a 6.03 m/s, mentre la sensazione termica si attesta sui 3.55°C.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse continuano a dominare il cielo, con una temperatura di 8.72°C e una percezione di 5.43°C. Il vento proviene ancora da nord-ovest, con una velocità di 6.55 m/s. L'umidità si mantiene attorno al 63%, mentre la pressione cala leggermente a 1019 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenta nuovamente fino al 99%, con una temperatura che si stabilizza a 8.11°C. La sensazione termica è di 5.55°C, e il vento, pur diminuendo, soffia da nord-ovest a 4.27 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo rimane coperto e la temperatura scende a 7.1°C. La sensazione di fresco si fa più intensa, con una percezione di 4.48°C. Il vento proviene da ovest a 3.92 m/s, con l'umidità che si mantiene al 65%.

Sera: La serata porta un clima più sereno con solo poche nuvole (16% di copertura). La temperatura scende a 6.16°C, con una sensazione di 3.64°C. Il vento rimane debole, proveniente da ovest a 3.4 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata del 28 novembre 2025 a Rimini si prevede essere caratterizzata da variazioni atmosferiche significative. Si parte con una leggera pioggia notturna, seguita da un cielo prevalentemente coperto per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 5.5°C e gli 8.89°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord-ovest. La serata si concluderà con poche nuvole, garantendo una visibilità eccellente. Nel complesso, si tratta di una tipica giornata autunnale in cui il consiglio è di tenere a portata di mano un ombrello per la mattina e di vestire a strati per affrontare le variazioni termiche della giornata.