Previsioni Meteo Rimini del 29 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 29 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata ricca di variazioni climatiche. Se siete curiosi di sapere come si evolverà il tempo nel corso delle ore, questo articolo vi guiderà passo dopo passo attraverso le diverse fasce orarie, offrendovi un quadro completo delle condizioni atmosferiche previste per la giornata del 29 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata a Rimini inizierà con temperature miti intorno ai 13.49°C, accompagnate da nubi sparse. L'umidità si attesterà al 71%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 3.33 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 5.41 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 15.2°C. Le nubi continueranno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa del 77%. L'umidità aumenterà al 73%, e il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità di 1.98 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, ci sarà una lieve flessione delle temperature, che scenderanno a 13.48°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre il vento, debole, soffierà da ovest a 1.36 m/s. La pressione atmosferica salirà leggermente a 1018 hPa.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo si farà più limpido con il cielo sereno e le temperature che raggiungeranno i 17.86°C. L'umidità scenderà al 61%, mentre il vento sarà quasi assente, provenendo da est a una velocità di 0.56 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà su Rimini, con temperature che toccheranno i 19.79°C. L'umidità si manterrà su un livello del 56%. Il vento proverrà da nord a 1.52 m/s, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente a 18.78°C, con nuovamente nubi sparse che appariranno nel cielo. L'umidità salirà al 66%, e il vento, seppur debole, soffierà da nord-est a 2.14 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai 17.89°C, mentre il vento da sud soffierà a 2.86 m/s. L'umidità sarà al 68%.

Sera: La giornata si concluderà con il cielo coperto e temperature che si attesteranno sui 17.62°C. L'umidità sarà del 71%, mentre il vento da sud-est soffierà a 3.75 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.91 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si partirà con nubi sparse durante la notte e il mattino, per poi godere di un cielo sereno a metà giornata. Nel pomeriggio e in serata, le nubi torneranno a farsi vedere, culminando in un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 13.49°C e i 19.79°C, con venti deboli provenienti da diverse direzioni. In generale, sarà una giornata piacevole con condizioni meteorologiche variabili ma senza precipitazioni.