Previsioni Meteo Rimini del 3 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 3 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini è noto per le sue variazioni stagionali, ma le previsioni per domani sembrano riservare alcune sorprese. Sarà una giornata caratterizzata da variazioni di temperatura e condizioni atmosferiche che richiedono un'attenta pianificazione, soprattutto per chi ha in programma attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci aspetta per il 3 novembre 2025.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizia con una notte dal clima umido e piovoso. Con una probabilità di precipitazione del 97%, ci aspettiamo una pioggia leggera che porterà circa 1.27 mm di pioggia. La temperatura sarà di 16.67°C, con un'umidità dell'81%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 2.7 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera potrebbe persistere, sebbene la probabilità di precipitazione scenda al 35%. La temperatura scenderà leggermente a 15.35°C, mentre l'umidità si ridurrà al 75%. Il vento si intensificherà, soffiando da ovest a 3.95 m/s.

Mattina: Con l'alba, il tempo inizierà a migliorare. Saranno presenti nubi sparse, ma senza pioggia prevista. La temperatura sarà di 13.59°C, con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà da nord-ovest a 5.59 m/s.

Mezza mattinata: La situazione si stabilizza ulteriormente con poche nuvole nel cielo. La temperatura salirà a 15.09°C, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 7.47 m/s. L'umidità calerà al 72%, offrendo una mattinata piacevole per le attività all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse torneranno, ma le condizioni rimarranno asciutte. La temperatura sarà di 15.87°C, con un'umidità del 76%. Il vento si sposterà da nord e soffierà a 6.19 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci sarà un leggero aumento della copertura nuvolosa e una leggera pioggia potrebbe bagnare la città, con una probabilità del 20% di precipitazioni pari a 0.24 mm. La temperatura sarà di 15.69°C, con un'umidità del 69%. Il vento cambierà direzione, soffierà da nord-est a 5.37 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le nubi sparse rimarranno, ma il rischio di pioggia diminuirà a zero. La temperatura sarà di 14.82°C, con un'umidità del 69%. Il vento sarà debole, provenendo da nord a 2.15 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 14.13°C. L'umidità salirà leggermente al 72%, mentre il vento soffierà da nord-est a 3.05 m/s, offrendo una serata tranquilla e ideale per una passeggiata.

Riepilogo delle Condizioni del Giorno

In sintesi, la giornata del 3 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una mattinata piovosa che si evolverà in un pomeriggio più asciutto con possibilità di piogge leggere. Le temperature varieranno tra i 13.59°C e i 16.67°C, mentre il vento sarà moderato, cambiando direzione nel corso della giornata. Nonostante le piogge iniziali, la giornata offrirà momenti di cielo sereno, soprattutto verso sera, rendendo le condizioni generali variabili ma complessivamente gestibili.