Altarimini

Previsioni Meteo Rimini del 30 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 30 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
29 novembre 2025 15:00
Previsioni Meteo Rimini del 30 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo? -
Meteo
Condividi

Domani, la città di Rimini si prepara a vivere una giornata meteorologicamente variegata. Le previsioni indicano un'alternanza di cieli sereni e nuvolosi, con temperature fresche che caratterizzeranno le ore notturne e un leggero aumento durante il giorno. Se siete curiosi di scoprire come si evolverà il tempo nell'arco delle 24 ore, continuate a leggere per un'analisi dettagliata delle condizioni attese.

Le previsioni orarie per domani

Notte: Durante le ore notturne, Rimini sarà avvolta da un cielo completamente sereno. La temperatura si aggirerà attorno ai 4.72°C, con un'umidità del 43%. Il vento, proveniente da ovest-sud-ovest, sarà leggero con una velocità di 1.3 m/s.

Prima mattina: Con l'arrivo della prima mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. La temperatura salirà leggermente a 6.47°C e l'umidità si manterrà stabile al 43%. Il vento sarà ancora debole, proveniente da ovest, con una velocità di 1.09 m/s.

Mattina: La mattina si aprirà con un cielo ancora sereno e una temperatura di 6.11°C. L'umidità aumenterà leggermente al 47%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 1.35 m/s. Le condizioni di visibilità rimarranno ottimali.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le nuvole faranno la loro comparsa, coprendo il cielo al 78%. La temperatura salirà a 8.32°C e l'umidità scenderà al 44%. Il vento, proveniente da nord-ovest, sarà debole con una velocità di 0.75 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà coperto con nuvolosità al 89%. La temperatura raggiungerà i 9.93°C. L'umidità si attesterà al 41% e il vento soffierà da nord-nord-est a 1.29 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con nuvolosità al 100%. La temperatura scenderà leggermente a 9.03°C, mentre l'umidità salirà al 49%. Il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità di 0.93 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con un cielo ancora coperto e una temperatura di 9.06°C. L'umidità aumenterà al 56% e il vento soffierà da sud-sud-est a 1.55 m/s.

Sera: Infine, la sera vedrà il persistere del cielo coperto con una temperatura di 8.99°C. L'umidità si stabilizzerà al 58%, mentre il vento, da sud-sud-est, avrà una velocità di 1.3 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteo

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza tra cieli sereni e coperti, con temperature che oscilleranno tra i 4.72°C della notte e i 9.93°C di mezzogiorno. L'umidità varierà tra il 41% e il 58%, mentre i venti rimarranno prevalentemente deboli. Complessivamente, le condizioni meteo non prevedono precipitazioni, rendendo la giornata adatta per una passeggiata all'aperto, sebbene le temperature fresche suggeriscano di coprirsi adeguatamente.

Previsioni meteo 30 novembre 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +4.7° (perc. +4.7°)
Precip. -
Vento 1.3 O (max 1.3)
Umidità 43%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +6.5° (perc. +6.5°)
Precip. -
Vento 1.1 O (max 1.1)
Umidità 43%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +6.1° (perc. +5.4°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.3)
Umidità 47%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.3° (perc. +8.3°)
Precip. -
Vento 0.8 O (max 0.7)
Umidità 44%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.9° (perc. +9.9°)
Precip. -
Vento 1.3 N (max 0.4)
Umidità 41%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.0° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 0.9 NE (max 0.7)
Umidità 49%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.1° (perc. +8.5°)
Precip. -
Vento 1.6 S (max 1.6)
Umidità 56%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.0° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.3)
Umidità 58%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.1° (perc. +9.1°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.2)
Umidità 59%
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini