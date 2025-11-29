Previsioni Meteo Rimini del 30 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 30 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Rimini si prepara a vivere una giornata meteorologicamente variegata. Le previsioni indicano un'alternanza di cieli sereni e nuvolosi, con temperature fresche che caratterizzeranno le ore notturne e un leggero aumento durante il giorno. Se siete curiosi di scoprire come si evolverà il tempo nell'arco delle 24 ore, continuate a leggere per un'analisi dettagliata delle condizioni attese.

Le previsioni orarie per domani

Notte: Durante le ore notturne, Rimini sarà avvolta da un cielo completamente sereno. La temperatura si aggirerà attorno ai 4.72°C, con un'umidità del 43%. Il vento, proveniente da ovest-sud-ovest, sarà leggero con una velocità di 1.3 m/s.

Prima mattina: Con l'arrivo della prima mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. La temperatura salirà leggermente a 6.47°C e l'umidità si manterrà stabile al 43%. Il vento sarà ancora debole, proveniente da ovest, con una velocità di 1.09 m/s.

Mattina: La mattina si aprirà con un cielo ancora sereno e una temperatura di 6.11°C. L'umidità aumenterà leggermente al 47%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 1.35 m/s. Le condizioni di visibilità rimarranno ottimali.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le nuvole faranno la loro comparsa, coprendo il cielo al 78%. La temperatura salirà a 8.32°C e l'umidità scenderà al 44%. Il vento, proveniente da nord-ovest, sarà debole con una velocità di 0.75 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà coperto con nuvolosità al 89%. La temperatura raggiungerà i 9.93°C. L'umidità si attesterà al 41% e il vento soffierà da nord-nord-est a 1.29 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con nuvolosità al 100%. La temperatura scenderà leggermente a 9.03°C, mentre l'umidità salirà al 49%. Il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità di 0.93 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con un cielo ancora coperto e una temperatura di 9.06°C. L'umidità aumenterà al 56% e il vento soffierà da sud-sud-est a 1.55 m/s.

Sera: Infine, la sera vedrà il persistere del cielo coperto con una temperatura di 8.99°C. L'umidità si stabilizzerà al 58%, mentre il vento, da sud-sud-est, avrà una velocità di 1.3 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteo

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un'alternanza tra cieli sereni e coperti, con temperature che oscilleranno tra i 4.72°C della notte e i 9.93°C di mezzogiorno. L'umidità varierà tra il 41% e il 58%, mentre i venti rimarranno prevalentemente deboli. Complessivamente, le condizioni meteo non prevedono precipitazioni, rendendo la giornata adatta per una passeggiata all'aperto, sebbene le temperature fresche suggeriscano di coprirsi adeguatamente.