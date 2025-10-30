Previsioni Meteo Rimini del 31 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 31 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata autunnale caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. In vista degli eventi e delle celebrazioni per la notte di Halloween, le previsioni meteo giocano un ruolo fondamentale per chi desidera partecipare alle attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo domani, 31 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Iniziamo la giornata con una leggera pioggia e un cielo completamente nuvoloso. La temperatura si attesterà intorno ai 15,1°C, accompagnata da un'umidità del 91%. La visibilità sarà limitata a circa 8 km, e ci sarà una possibilità di pioggia del 39%, con precipitazioni stimate a 0,26 mm. Il vento soffierà da nord-ovest a 1,73 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto ma senza precipitazioni. La temperatura salirà leggermente a 15,4°C, con umidità al 94%. La visibilità migliorerà a 10 km, e il vento aumenterà lievemente a 2 m/s da nord-ovest.

Mattina: Durante la mattina, le condizioni rimarranno invariate con un cielo coperto. La temperatura si stabilizzerà a 15°C, mentre l'umidità resterà alta al 94%. Il vento sarà moderato, provenendo da ovest a 1,69 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 92%. La temperatura salirà a 16,6°C, con un'umidità ridotta all'86%. Il vento proverrà da nord-ovest a 3,59 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, la temperatura raggiungerà il picco della giornata a 18°C. Nonostante il cielo coperto al 94%, l'umidità scenderà al 79%. Il vento soffierà da nord-ovest a 3,17 m/s, mantenendo condizioni stabili.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si manterrà coperto al 100%, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,7°C. L'umidità sarà all'81%, e il vento calerà leggermente a 2,27 m/s, sempre da nord-ovest.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo resterà coperto, e le temperature scenderanno a 16,8°C, con un'umidità dell'84%. Il vento soffierà da ovest a 2,92 m/s, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Sera: Per concludere la giornata, la sera vedrà un cielo coperto al 100%, con temperature di circa 16,6°C e un'umidità dell'86%. Il vento sarà moderato, provenendo da nord-ovest a 2,39 m/s, mentre la visibilità rimarrà buona a 10 km.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera pioggia prevista solo nelle prime ore della notte. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 18°C, con un'umidità elevata ma in diminuzione nel corso della giornata. Il vento sarà generalmente moderato, provenendo principalmente da nord-ovest. In sintesi, nonostante un inizio umido e nuvoloso, il resto della giornata si manterrà stabile, con cieli nuvolosi ma senza ulteriori precipitazioni previste. Prepariamoci dunque a una giornata tipicamente autunnale, perfetta per godersi le attività di Halloween al coperto o all'aperto con le giuste precauzioni.