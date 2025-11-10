Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 11 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 11 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la città famosa per le sue spiagge affacciate sull'Adriatico, si prepara ad accogliere una giornata di metà novembre con condizioni meteorologiche che potrebbero riservare qualche sorpresa. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per l'11 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per l'11 novembre 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 8.38°C. L'aria sarà abbastanza asciutta con un'umidità del 63% e una leggera brezza da ovest con velocità di 1.72 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1017 hPa, creando un'atmosfera stabile.

Prima mattina: Verso le prime ore della mattinata, le nuvole aumenteranno portando un cielo coperto. La temperatura salirà a 10.79°C, mentre il vento si manterrà lieve, soffiando da ovest-sudovest a 1.63 m/s. L'umidità scenderà leggermente al 57%.

Mattina: Il cielo rimarrà coperto anche durante la mattina, con temperature che si manterranno attorno ai 10.29°C. La sensazione termica sarà di circa 8.76°C, a causa di un vento quasi impercettibile da sud-ovest a 1.57 m/s. La pressione salirà leggermente a 1018 hPa.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, le nuvole continueranno a dominare il cielo, mantenendo le temperature intorno ai 13.16°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a una velocità di soli 0.19 m/s, e l'umidità si attesterà al 47%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora coperto ma le temperature saliranno a 14.96°C. Il vento inizierà a rinforzare leggermente, provenendo da nord-est a 1.94 m/s. Nonostante le nuvole, non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole si dissiperanno lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature scenderanno leggermente a 13.4°C con una sensazione termica di 12.39°C. Il vento soffierà da est-nordest a 1.57 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con temperature che si manterranno intorno ai 12.28°C. L'umidità salirà al 64% e il vento, proveniente da sud, soffierà a 1.37 m/s.

Sera: La giornata si chiuderà con un cielo limpido e una temperatura di 11.76°C. L'umidità si manterrà stabile al 65% e il vento, quasi assente, soffierà da sud-ovest a 1.06 m/s. La pressione atmosferica salirà a 1021 hPa, segno di condizioni meteorologiche stabili.

Riepilogo delle previsioni

L'11 novembre a Rimini sarà caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche, iniziando con un cielo sereno durante la notte e passando a una mattinata coperta, per poi tornare a un pomeriggio e una sera più sereni. Le temperature varieranno tra gli 8.38°C della notte e i 14.96°C del mezzogiorno, senza variazioni significative del vento. In generale, sarà una giornata stabile senza precipitazioni, ideale per chi vuole godersi una passeggiata autunnale sulla costa adriatica.