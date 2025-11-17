Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 18 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini attende una giornata variabile, con condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività all'aperto. I cittadini e i visitatori della località romagnola potrebbero voler avere un ombrello a portata di mano e prepararsi a variazioni significative nel corso della giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, 18 novembre 2025.

Dettaglio delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto, ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno attorno ai 10.89°C, con un'umidità del 77%. Il vento soffierà da sud-sud-ovest a 2.3 m/s.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche migliorano leggermente con la presenza di nubi sparse. La temperatura salirà a 14.46°C, mentre l'umidità scenderà al 72%. Il vento sarà leggermente più calmo, provenendo da sud a 2.16 m/s.

Mattina: Si prevede una leggera pioggia con una probabilità del 55%. La temperatura scenderà a 12.72°C, accompagnata da un'umidità dell'85%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 3.08 m/s, con raffiche fino a 5.35 m/s.

Mezza mattinata: La pioggia continua ad essere presente, con una probabilità del 91% e precipitazioni di 0.44 mm. La temperatura sarà di 13.17°C, con un'umidità dell'80%. Il vento soffierà da est a 6.74 m/s, con raffiche che raggiungeranno gli 8.86 m/s.

Mezzogiorno: Le precipitazioni aumentano con una probabilità del 100% e 2.36 mm di pioggia prevista. Le temperature scendono leggermente a 12.58°C, con l'umidità che sale al 91%. Il vento spirerà da nord-est a 6.94 m/s, con raffiche fino a 8.52 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia si intensifica fino a diventare moderata, con 4.85 mm di precipitazioni. La temperatura si riduce ulteriormente a 10.92°C e l'umidità si stabilizza all'80%. Il vento continua a soffiare da nord-est a 5.9 m/s.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si affievoliscono, con una pioggia leggera prevista di 0.51 mm. La temperatura si attesterà sui 10.02°C con un'umidità del 79%. Il vento, proveniente da nord-ovest, sarà più calmo, a 2.57 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo coperto, ma senza pioggia. La temperatura rimarrà sui 9.82°C, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest a 4.42 m/s, con raffiche fino a 6.46 m/s.

Riepilogo delle Previsioni della Giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un clima variabile, con piogge leggere al mattino e al pomeriggio, accompagnate da piogge moderate nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 14°C, con un tasso di umidità piuttosto elevato. I venti, variabili nella direzione, saranno moderati con occasionali raffiche più intense. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteo instabili, tenendo a portata di mano un ombrello e pianificando le attività all'aperto di conseguenza.