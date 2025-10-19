Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 20 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata interamente sotto un cielo coperto, con temperature che oscilleranno tra i 12°C e i 19°C. Anche se non ci sono precipitazioni previste, il cielo nuvoloso potrebbe influire sull'umore di chi sperava in una giornata di sole. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria di domani, 20 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte si aprirà con un cielo completamente coperto e una temperatura di 12.9°C. L'umidità sarà al 73%, mentre il vento soffierà leggero da sud a 1 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1017 hPa.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimarrà coperto con una lieve salita della temperatura a 13.2°C. L'umidità scenderà al 67%, mentre il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo una velocità di 1.54 m/s da sud-ovest.

Mattina: Durante la mattina il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura di 13.19°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 61% e il vento sarà più calmo, provenendo da ovest-sud-ovest a una velocità di 1.24 m/s.

Mezza mattinata: Avvicinandosi al mezzogiorno, le nuvole non daranno tregua, ma la temperatura salirà a 16.66°C. L'umidità sarà più bassa, al 49%, e il vento sarà appena percettibile da nord, a 0.47 m/s.

Mezzogiorno: Nel cuore della giornata, il cielo rimarrà invariabilmente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 19.51°C. L'umidità calerà al 45% e il vento si intensificherà leggermente, provenendo da nord-est a 3.05 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno invariate con un cielo coperto e una temperatura di 17.93°C. L'umidità risalirà al 56%, mentre il vento soffierà da nord-est a una velocità costante di 3.05 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sempre coperto, con una temperatura di 16.8°C. L'umidità sarà al 63%, e il vento si ridurrà notevolmente, quasi impercettibile da sud-est a 0.25 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 16.73°C. L'umidità sarà al 60%, mentre il vento si rafforzerà leggermente, soffiando da sud a 2 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, Rimini vivrà una giornata sotto un cielo coperto con temperature comprese tra i 12°C e i 19°C. L'umidità varierà tra il 45% e il 73%, mentre il vento sarà generalmente leggero, con picchi di 3.05 m/s da nord-est. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo nuvoloso accompagnerà costantemente la giornata, offrendo un'atmosfera tipicamente autunnale.