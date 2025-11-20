Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 21 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 21 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche possono influenzare le nostre giornate in molti modi, specialmente quando si tratta di pianificare le attività all'aperto. Per chi vive o intende visitare Rimini, è importante sapere cosa aspettarsi dal tempo di domani. Continuate a leggere per scoprire le condizioni atmosferiche previste per il 21 novembre 2025, con dettagli per ogni parte della giornata.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto sopra Rimini. Le temperature si aggireranno intorno ai 7.43°C, con un'umidità dell'82%. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest a una velocità di 1.71 m/s. Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà totale.

Prima mattina: Le condizioni rimarranno simili alla notte, con una temperatura leggermente più alta a 8.93°C. L'umidità rimane stabile all'82%, mentre il vento si calmerà ulteriormente, soffiando da ovest a soli 0.57 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà completamente coperto.

Mattina: La pioggia leggera farà la sua comparsa, con una probabilità del 24%. Si prevede una precipitazione di circa 0.21 mm. La temperatura salirà a 9.21°C, mentre l'umidità resterà costante. Il vento cambierà direzione, venendo da nord a 0.43 m/s.

Mezza mattinata: La pioggia leggera persisterà, con una probabilità del 68% e una precipitazione di 0.57 mm. La temperatura raggiungerà i 9.63°C, ma la percezione sarà di 8.1°C a causa del vento da nord-ovest a 2.95 m/s. Anche in questo caso, il cielo rimarrà completamente coperto.

Mezzogiorno: La situazione meteo non cambierà drasticamente, con pioggia leggera e una probabilità di precipitazione del 61%. La temperatura scenderà leggermente a 9.77°C, ma il vento più intenso da nord-ovest a 7.82 m/s farà percepire il freddo maggiormente, con una sensazione termica di 6.42°C.

Primo pomeriggio: Le condizioni continueranno a essere dominate dalla pioggia leggera, con una probabilità del 44% e una precipitazione prevista di 0.23 mm. La temperatura calerà a 7.75°C, mentre il vento da nord-ovest soffierà a 5.69 m/s, contribuendo a una sensazione termica di 4.5°C.

Tardo pomeriggio: Il cielo si manterrà coperto, senza precipitazioni significative attese. La temperatura scenderà ulteriormente a 6.72°C, con l'umidità che salirà all'87%. Il vento sarà moderato da ovest a 5.8 m/s, rendendo la temperatura percepita di circa 3.16°C.

Sera: La pioggia riprenderà con una probabilità del 75% e una precipitazione di 0.97 mm. La temperatura salirà leggermente a 7.15°C, ma il vento da ovest a 3.2 m/s manterrà la sensazione termica a 4.96°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura totale.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da precipitazioni intermittenti. Le temperature varieranno tra i 6.72°C e i 9.77°C, mentre il vento, proveniente principalmente da nord-ovest, raggiungerà velocità massime di 7.82 m/s. La pioggia leggera sarà presente in diverse fasce orarie, con una maggiore probabilità durante la mezza mattinata e la sera. In sintesi, si consiglia di prepararsi per una giornata umida e ventosa, con piogge sparse e temperature fresche.