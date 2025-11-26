Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 27 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, una delle perle della Riviera Adriatica, si prepara ad affrontare una giornata di tempo variabile. Le previsioni meteo per domani, 27 novembre 2025, suggeriscono un susseguirsi di condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività dei residenti e dei turisti. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa giornata autunnale.

Previsioni dettagliate per la giornata del 27 novembre 2025

Notte: La giornata inizia con un clima piuttosto freddo e umido. Le temperature si aggirano intorno ai 2.68°C, ma la sensazione di freddo è amplificata dal vento che soffia da nord-est a una velocità di 8.75 m/s, portando le temperature percepite fino a -3.1°C. Si prevede una pioggia leggera con precipitazioni di 0.61 mm e un cielo coperto al 98%.

Prima mattina: Le temperature aumentano considerevolmente, raggiungendo i 9.95°C. Sebbene il cielo rimanga coperto, la probabilità di precipitazioni scende drasticamente al 1%. Il vento continua a soffiare da nord-est a 9.89 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 12.15 m/s.

Mattina: Verso le prime luci dell'alba, una leggera pioggia fa nuovamente capolino, con una probabilità del 29% e precipitazioni di 0.23 mm. La temperatura si attesta sui 9.41°C, ma il vento fa percepire un freddo di 5.15°C. Le nuvole persistono coprendo il cielo al 100%.

Mezza mattinata: La pioggia si intensifica nella mezza mattinata, con una probabilità dell'85% e precipitazioni di 1.87 mm. La temperatura scende leggermente a 8.09°C, con una sensazione di freddo di 3.44°C, mentre il vento soffia a 11.09 m/s. La visibilità è leggermente ridotta a 9776 metri.

Mezzogiorno: Le precipitazioni continuano a caratterizzare il mezzogiorno con una probabilità del 100% e 1.23 mm di pioggia prevista. La temperatura sale a 9°C, ma il vento, con una velocità di 9 m/s, fa percepire un freddo di 5.12°C. Il cielo rimane completamente coperto.

Primo pomeriggio: La situazione meteorologica migliora parzialmente nel primo pomeriggio. Le precipitazioni si arrestano e il cielo resta cielo coperto, ma con temperature stabili a 9.1°C. Il vento continua a soffiare con una velocità di 9.39 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le condizioni rimangono invariate con una temperatura di 8.88°C, ma il vento aumenta leggermente in intensità, raggiungendo i 11.38 m/s. Il cielo è ancora coperto al 100%.

Sera: In serata, una leggera pioggia potrebbe tornare con una probabilità del 31% e 0.26 mm di precipitazioni. Le temperature scendono a 8.31°C, e il vento rallenta a 8.39 m/s. Il cielo rimane coperto, con le nuvole che non accennano a diradarsi.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Si passerà da temperature inizialmente fredde a un clima più mite durante il giorno, con un'alternanza di pioggia leggera e cieli coperti. Il vento soffierà costante per tutta la giornata, rendendo le temperature percepite più rigide. Nel complesso, sarà una giornata tipicamente autunnale, con piogge intermittenti e un cielo per lo più nuvoloso. Consigliamo di vestirsi adeguatamente e portare con sé un ombrello per affrontare le intemperie della giornata.