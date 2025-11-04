Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 5 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata che promette di essere interessante sotto il profilo meteorologico. Nonostante l'autunno sia ormai inoltrato, le condizioni atmosferiche sembrano voler regalare ai residenti e ai visitatori una giornata caratterizzata da un clima piuttosto stabile. Per scoprire nel dettaglio cosa ci aspetta, diamo uno sguardo alle previsioni orarie per il 5 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura di 7.79°C. L'umidità sarà intorno al 71%, mentre il vento soffierà lieve da ovest con una velocità di 2.42 m/s.

Prima mattina: Alle 03:00, il cielo rimarrà limpido e la temperatura salirà a 11.06°C. L'umidità aumenterà leggermente al 74%, mentre il vento si manterrà debole a 2.23 m/s.

Mattina: Con l'alba, il cielo si manterrà ancora sereno, con una temperatura che scenderà leggermente a 10.54°C. L'umidità raggiungerà l'80%, e il vento sarà quasi impercettibile a 2.18 m/s.

Mezza mattinata: Nella tarda mattinata, il termometro salirà a 14.06°C. L'umidità si abbasserà al 69%, mentre il vento soffierà leggermente da nord-ovest a 2.07 m/s, con poche nuvole all'orizzonte.

Mezzogiorno: A metà giornata, il sole splenderà alto nel cielo con temperature che toccheranno i 16.12°C. L'umidità si stabilizzerà al 60% e il vento sarà moderato a 2.36 m/s, proveniente da nord.

Primo pomeriggio: Il cielo continuerà a essere sereno nel primo pomeriggio, con una temperatura che si attesterà a 15.26°C. L'umidità salirà leggermente al 66%, mentre il vento sarà quasi assente, a 1.75 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scenderà a 13.11°C. L'umidità aumenterà al 76%, e il vento sarà molto debole, a soli 0.64 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 12.42°C. L'umidità rimarrà stabile al 76%, mentre il vento soffierà a 1.28 m/s, portando con sé qualche nube sparsa.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà prevalentemente caratterizzata da cielo sereno nella maggior parte delle ore, con temperature che varieranno tra un minimo di 7.79°C durante la notte e un massimo di 16.12°C a mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole, e l'umidità si manterrà su livelli moderati. Nel complesso, possiamo aspettarci un clima piacevole e asciutto, perfetto per godersi una giornata all'aperto.